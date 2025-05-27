Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Баш-Льобрегат
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Баше-Льобрегате, Испания

Castelldefels
4
Таунхаус Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Таунхаус в Castelldefels, Испания
Таунхаус
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 182 м²
Таунхаус с видом на море в районе Люминетс города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. …
$757,893
Оставить заявку
Таунхаус в Castelldefels, Испания
Таунхаус
Castelldefels, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Таунхаус в районе Кан Боу города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Общая площадь 150…
$786,386
Оставить заявку
Таунхаус в Gava, Испания
Таунхаус
Gava, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Таунхаус в 50 метрах от моря в городе Гава мар на побережье Коста Гарраф. Расстояние до цент…
$1,40 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Gava, Испания
Таунхаус
Gava, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Таунхаус в 50 метрах от моря в городе Гава мар на побережье Коста Гарраф. Расстояние до цент…
$1,25 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Castelldefels, Испания
Таунхаус
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
Таунхаус в районе Люминетес города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Расстояние до м…
$917,450
Оставить заявку
Таунхаус в Castelldefels, Испания
Таунхаус
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Таунхаус в районе Ля Пинеда города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Расстояние до м…
$837,672
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Баше-Льобрегате, Испания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти