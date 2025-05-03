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Пентхаусы в Arroyo de la Miel Benalmadena Costa, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус в Benalmadena, Испания
Пентхаус
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Потрясающий пентхаус в Бенальмадене - Расположен в урбанизации в районе Торрекебрада Бенальм…
$1,01 млн
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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