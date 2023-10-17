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Квартиры в Antequera, Испания

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10 объектов найдено
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Antequera, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Antequera, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Первоклассная Недвижимость Рядом с Пляжем Ла-Кабана в Отличном Месте Марбельи Жилой комплекс…
€1,25 млн
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Antequera, Испания
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Antequera, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Первоклассная Недвижимость Рядом с Пляжем Ла-Кабана в Отличном Месте Марбельи Жилой комплекс…
€1,50 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Antequera, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Antequera, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Первоклассная Недвижимость Рядом с Пляжем Ла-Кабана в Отличном Месте Марбельи Жилой комплекс…
€1,14 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Antequera, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Antequera, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Первоклассная Недвижимость Рядом с Пляжем Ла-Кабана в Отличном Месте Марбельи Жилой комплекс…
€1,10 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Antequera, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Antequera, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Первоклассная Недвижимость Рядом с Пляжем Ла-Кабана в Отличном Месте Марбельи Жилой комплекс…
€1,09 млн
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Antequera, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Antequera, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Первоклассная Недвижимость Рядом с Пляжем Ла-Кабана в Отличном Месте Марбельи Жилой комплекс…
€890,000
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с парковка в Antequera, Испания
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с парковка
Antequera, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
Роскошные Двухуровневые Апартаменты с Частными Бассейнами в Престижном Месте Марбельи Роскош…
€1,36 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с парковка в Antequera, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с парковка
Antequera, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Роскошные Двухуровневые Апартаменты с Частными Бассейнами в Престижном Месте Марбельи Роскош…
€1,24 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка в Antequera, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Antequera, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Роскошные Двухуровневые Апартаменты с Частными Бассейнами в Престижном Месте Марбельи Роскош…
€1,13 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка в Antequera, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка
Antequera, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Роскошные Двухуровневые Апартаменты с Частными Бассейнами в Престижном Месте Марбельи Роскош…
€1,06 млн

Параметры недвижимости в Antequera, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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