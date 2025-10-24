Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коттеджи с гаражом в Андалусии, Испания

Марбелья
5
Malaga
14
Эстепона
5
13 объектов найдено
Коттедж в Эстепона, Испания
Коттедж
Эстепона, Испания
Площадь 166 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   580 000 гаста & евро;   590 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$577,155
Коттедж в Эстепона, Испания
Коттедж
Эстепона, Испания
Площадь 101 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   409 000 гаста & евро;   688 000. [Хабитасьоны: 2 - 3] [Ba…
$406,994
Коттедж в Марбелья, Испания
Коттедж
Марбелья, Испания
Площадь 412 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 495 950 гаста & евро;   1 849 950. [ Habitaciones: 3 - …
$1,48 млн
Коттедж в Эстепона, Испания
Коттедж
Эстепона, Испания
Площадь 156 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   439 000 гаста & евро;   798 500. [Хабитасьоны: 3 - 4] [Ба…
$436,847
Коттедж в Марбелья, Испания
Коттедж
Марбелья, Испания
Площадь 298 м²
Nueva Promoción: Precios desde & евро;   1 602 000 гаста и евро;   1 934 000. [ Habitaciones…
$1,59 млн
Коттедж в Марбелья, Испания
Коттедж
Марбелья, Испания
Площадь 180 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   800 000 гаста & евро;   850 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ба…
$796,076
Коттедж в Benalmadena, Испания
Коттедж
Benalmadena, Испания
Площадь 178 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   486 000 гаста & евро;   586 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ба…
$483,616
Коттедж в Михас, Испания
Коттедж
Михас, Испания
Площадь 181 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   598 000 гаста & евро;   598 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ба…
$595,067
Коттедж в Эстепона, Испания
Коттедж
Эстепона, Испания
Площадь 145 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   462 372 гаста & евро;   532 051. [Хабитасьоны: 4 - 4] [Ба…
$460,104
Коттедж в Марбелья, Испания
Коттедж
Марбелья, Испания
Площадь 243 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 025 000 гаста & евро;   1 217 000. [ Habitaciones: 3 - …
$1,00 млн
Коттедж в Benahavis, Испания
Коттедж
Benahavis, Испания
Площадь 365 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   975 000 гаста & евро;   1 390 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] […
$970,218
Коттедж в Марбелья, Испания
Коттедж
Марбелья, Испания
Площадь 307 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   699 000 гаста & евро;   749 000. [ Habitaciones: 3 - 3 ] …
$699,691
Коттедж в Эстепона, Испания
Коттедж
Эстепона, Испания
Площадь 205 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   2 550 000 гаста & евро;   2 550 000. [Хабитасьоны: 4 - 4]…
$2,54 млн
Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

