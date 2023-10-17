Недвижимость в Аликанте: популярные районы и их особенности

Аликанте — это центр одноименной провинции Испании. Город большой и развитый: с хорошей медициной и образовательными учреждениями. Жилье здесь представлено самыми разными видами. Поэтому многие иммигранты, приезжающие в страну на ПМЖ, выбирают именно этот город.

В каком районе лучше купить недвижимость в Аликанте

Всего в городе 9 районов. Центральный El Centro представляет собой историческую часть — жилой фонд в нем старый. В основном это малоэтажные дома с несколькими квартирами. Несмотря на старые коммуникации и неудобные планировки, здесь самая высокая стоимость апартаментов в Аликанте.

Остальные районы расположены вокруг центра и дают возможность купить недвижимость в Аликанте для любых целей:

Для жизни у пляжа подойдут Albufereta, Cabo las Huertas и Playa de San Juan, где расположены закрытые урбанизации с высотными домами. Здесь можно купить двухкомнатные и трехкомнатные апартаменты для постоянного проживания или компактные однокомнатные для коротких отпусков.

Сегмент элитной недвижимости в Аликанте лучше всего представлен в Garbinet и Pau. Это виллы и таунхаусы с частными бассейнами и собственными территориями.

Комплексы среднего класса расположены в Benalua и San Blas — спокойных спальных районах с развитой инфраструктурой. Считается, что в них наиболее адекватные цены на жилье в Аликанте.

Самая дешевая недвижимость в Аликанте находится в Virgen del Remedio. Она подходит для получения ВНЖ, но условия там не очень: теснота, грязь и сомнительный контингент.