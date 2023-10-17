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Земельные участки в Провинция Аликанте, Испания

65 объектов найдено
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с панорамным видом в Аликанте, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с панорамным видом
Аликанте, Испания
Комплект из 3 участков в урбанизации. Каждый участок имеет следующие м2: - 1137м2 - 1036м2 -…
€450,000
Земельные участки с садом в Торревьеха, Испания
Земельные участки с садом
Торревьеха, Испания
Городской участок в знаменитом сосновом районе Лос Балконес, 1000 м2 ровной земли с доступом…
€225,000
Земельные участки 1 комната у моря в Orihuela, Испания
Земельные участки 1 комната у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 900 м²
Предлагаем участок под застройку площадью 900 кв.м. в городе Dehesa de Campoamor , южная сто…
€495,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом в Кальпе, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Кальпе, Испания
Площадь 250 м²
Угловой Участок в Шаговой Доступности от Пляжа в Кальпе, Коста-Бланка Земельный участок расп…
€225,000
Земельные участки с c ремонтом в San Fulgencio, Испания
Земельные участки с c ремонтом
San Fulgencio, Испания
Площадь 280 м²
Земельный Участок с Открытым Видом в 5 Минутах от Пляжа в Аликанте, Коста-Бланка Предлагаемы…
€184,000
Земельные участки с c ремонтом в Santa Pola, Испания
Земельные участки с c ремонтом
Santa Pola, Испания
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Земельный Участок под Жилую Застройку в Выгодном Месте в Аликанте, Коста-Бланка Земля распол…
€171,000
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом в el Castell de Guadalest, Испания
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
el Castell de Guadalest, Испания
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
Участок под Жилую Застройку с Панорамным Видом в Гуадалесте, Аликанте, Коста-Бланка Данный у…
€410,000
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
ОписаниеПродажа земельного участка в Альтее, провинция Аликанте – 2300 кв.м. за 149.000 €, 6…
€149,000
Земельные участки с Autobus, с Tranvia в el Campello, Испания
Земельные участки с Autobus, с Tranvia
el Campello, Испания
Площадь 2 764 м²
We present you this land for sale, an ideal occasion for real estate promotion of semi-detac…
€2,10 млн
Земельные участки в Castalla, Испания
Земельные участки
Castalla, Испания
Площадь 5 193 м²
€467,370
Земельные участки в Mutxamel, Испания
Земельные участки
Mutxamel, Испания
Площадь 1 749 м²
Продаётся земля под застройку в Mutxamel в районе Mutxamel. Общая площадь 1749.00 м2, участо…
€550,000
Земельные участки с Airport less than 1 hour drive в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Земельные участки с Airport less than 1 hour drive
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Участок на городской земле в городке Лос Монтесинос в Аликанте. Он расположен в новом районе…
€35,000
Земельные участки с полем для гольфа, с Quiet location в Almoradi, Испания
Земельные участки с полем для гольфа, с Quiet location
Almoradi, Испания
Большая земля, в уникальном и особенном анклаве и по непревзойденной цене. Большой городской…
€145,800
Земельные участки с Seaview frontal, с First line beach в Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки с Seaview frontal, с First line beach
Dehesa de Campoamor, Испания
Участок на первой линии в Кабо Роиг , Ориуэла Коста . Кабо Роиг - это жилой район в Ориуэла …
€1,80 млн
Земельные участки с видом на горы, с Airport less than 1 hour drive, с Close to all amenities в Orihuela, Испания
Земельные участки с видом на горы, с Airport less than 1 hour drive, с Close to all amenities
Orihuela, Испания
Этот участок площадью 2300 м2 на окраине Бенехусара между Аликанте и Мурсией расположен в оч…
€84,000
Земельные участки с видом на горы в Catral, Испания
Земельные участки с видом на горы
Catral, Испания
Участок 13 549 м2 в Катрале (Аликанте) в окружении домов, хорошо связан с шоссе, возможность…
€126,000
Земельные участки с видом на горы, с полем для гольфа, рядом с магазинами в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Земельные участки с видом на горы, с полем для гольфа, рядом с магазинами
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Участок 12 000 м2 с возможностью строительства, у подножия дороги из Ондон-де-лас-Ньевес в О…
€65,000
Земельные участки в Orxeta, Испания
Земельные участки
Orxeta, Испания
Площадь 4 800 м²
Два смежных участка в саду Орчета, один площадью 3100 м2, а другой площадью 1680 м2, располо…
€1
Земельные участки в Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
Участок прямоугольный и ровный, огорожен по периметру и с автоматическими воротами на въезде…
€35,000
Земельные участки 1 спальня с садом в Дения, Испания
Земельные участки 1 спальня с садом
Дения, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Городская земля на продажу в урбанизации Les Rotes в Дении. Жилой дом можно построить до 3-х…
€80,000
Земельные участки 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Земельные участки 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Предлагаем участок земли площадью 703 кв.м.Участок продается с готовым согласованным проекто…
€367,500
Земельные участки с парковкой, с видом на море, с close to amenities в Altea, Испания
Земельные участки с парковкой, с видом на море, с close to amenities
Altea, Испания
ОписаниеЗемельный участок на продажу в Альтеа!Цена: 350 000 евроПлощадь участка: 1 520 м2.Эт…
€350,000
Земельные участки в Busot, Испания
Земельные участки
Busot, Испания
Продажа сельскохозяйственной земли площадью более 26.000 м2. Он расположен менее чем в 5 мин…
€85,000
Земельные участки с подвалом в Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки с подвалом
Dehesa de Campoamor, Испания
Продается участок земли для застройки в Кабо Роиг на второй линии и с видом на море …
€1,10 млн
Земельные участки в Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
Продается большой участок под застройку в Кампоаморе, на побережье Коста Бланка, в нескольки…
€650,000
Земельные участки в Villa Martin, Испания
Земельные участки
Villa Martin, Испания
Продается участок на первой линии поля для гольфа Villamartin Участок находится в …
€350,000
Земельные участки в Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
Земля под застройку в Эльче ID D12635
€140,000
Земельные участки в Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
Земля под застройку в Эльче ID D12226
€60,000
Земельные участки в Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
Земля под застройку в Эльче ID D12502
€68,250
Земельные участки в Aspe, Испания
Земельные участки
Aspe, Испания
Земля под застройку в Аликанте ID D12655
€69,500

Недвижимость в Аликанте: популярные районы и их особенности

Аликанте — это центр одноименной провинции Испании. Город большой и развитый: с хорошей медициной и образовательными учреждениями. Жилье здесь представлено самыми разными видами. Поэтому многие иммигранты, приезжающие в страну на ПМЖ, выбирают именно этот город.

В каком районе лучше купить недвижимость в Аликанте

Всего в городе 9 районов. Центральный El Centro представляет собой историческую часть — жилой фонд в нем старый. В основном это малоэтажные дома с несколькими квартирами. Несмотря на старые коммуникации и неудобные планировки, здесь самая высокая стоимость апартаментов в Аликанте.

Остальные районы расположены вокруг центра и дают возможность купить недвижимость в Аликанте для любых целей:

  • Для жизни у пляжа подойдут Albufereta, Cabo las Huertas и Playa de San Juan, где расположены закрытые урбанизации с высотными домами. Здесь можно купить двухкомнатные и трехкомнатные апартаменты для постоянного проживания или компактные однокомнатные для коротких отпусков.
  • Сегмент элитной недвижимости в Аликанте лучше всего представлен в Garbinet и Pau. Это виллы и таунхаусы с частными бассейнами и собственными территориями.
  • Комплексы среднего класса расположены в Benalua и San Blas — спокойных спальных районах с развитой инфраструктурой. Считается, что в них наиболее адекватные цены на жилье в Аликанте.

Самая дешевая недвижимость в Аликанте находится в Virgen del Remedio. Она подходит для получения ВНЖ, но условия там не очень: теснота, грязь и сомнительный контингент.

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