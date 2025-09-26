Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Адехе
  4. Коммерческая
  5. Готовый бизнес

Продажа готового бизнеса в Адехе, Испания

Готовый бизнес в Адехе, Испания
Готовый бизнес
Адехе, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат -1
Хорошо зарекомендовавшая себя группа ресторанов в Коста-Адехе планирует продать 10 ресторано…
$988,048
