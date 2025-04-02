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Жильё в Мурино, Россия

1 объект найдено
Квартира в Мурино, Россия
Квартира
Мурино, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/24
20 мин.пешком или 10 мин.на транспорте до метро Девяткино. Звоните! Также можно доехать на…
$40,360
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