Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Murinskoe gorodskoe poselenie
  4. Жилая

Жильё в Murinskoe gorodskoe poselenie, Россия

квартиры
6
6 объектов найдено
Квартира в Murinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира
Murinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Площадь 84 м²
Продаётся шикарная 3-х комнатная квартира с ремонтом `Три Кита 1` Два санузла, балкон, лоджи…
$80,142
Оставить заявку
Квартира в Мурино, Россия
Квартира
Мурино, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/24
20 мин.пешком или 10 мин.на транспорте до метро Девяткино. Звоните! Также можно доехать на…
$40,360
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Murinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 1 комната
Murinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 8/18
Добро пожаловать в новый жилой квартал "Мой Мир" район с торгово-развлекательной, социальной…
$53,010
Оставить заявку
Квартира в Murinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира
Murinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 13/18
Предлагается в ПРЯМОЙ ПРОДАЖЕ студия 26 кв.м. Показываем рыночную стоимость (полная оплата …
$57,829
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Murinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 1 комната
Murinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 6/18
Предлагается однокомнатная квартира в ЖК "Алфавит". Ремонт произведён. Балкон застеклён. Мо…
$59,034
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Murinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 1 комната
Murinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 9/19
Продаётся однокомнатная квартира под КЛЮЧ ! Полностью обставлена техникой и мебелью, ВСЁ ос…
$56,625
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Murinskoe gorodskoe poselenie, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов