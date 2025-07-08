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Жильё в Sumskoe selskoe poselenie, Россия

дома
3
3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Sumskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 5 комнат
Sumskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Комплекс построек, включающий в себя: 1.Основной дом 100 кв.м. с кухней-гостиной с камином …
$314,005
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Дом 2 комнаты в Sumskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Sumskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 1/1
Дом 71 кв.м. - кухня-гостиная с печью, спальня, погреб. Участок ухоженный: огород, 2 теплиц…
$135,752
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Дом 3 комнаты в Sumskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Sumskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Комплекс построек, включающий в себя: 1.Основной дом 100 кв.м. с кухней-гостиной с камином и…
$224,561
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Параметры недвижимости в Sumskoe selskoe poselenie, Россия

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