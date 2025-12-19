  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. Новые дома

Коттеджные посёлки в Центральном федеральном округе, Россия

Москва
1
Московская область
1
Сабурово
1
городской округ Красногорск
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Показать все Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Сабурово, Россия
от
$445,056
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 146–256 м²
13 объектов недвижимости 13
О поселке Коттеджный поселок «Сабурово Клаб» - это эксклюзивный проект бизнес-класса от девелопера «ФСК», расположенный в живописном уголке Подмосковья, в 10 км от МКАД по скоростному Пятницкому шоссе. Поселок гармонично сочетает в себе современную архитектуру с элементами скандинавского сти…
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
Клубный дом ЖК
Клубный дом ЖК
Клубный дом ЖК
Клубный дом ЖК
Клубный дом ЖК
Показать все Клубный дом ЖК
Клубный дом ЖК "The LAKE"
Москва, Россия
от
$498,699
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Расположение комплекса: Клубный дом The LAKE, расположенный в Капустинском парке у пруда, заинтересует ценителей тишины и уединения, но с возможность оставаться в центре событий. От неспящих магистралей мегаполиса The LAKE ограждают соседние кварталы, пышные кроны деревьев и серебристая вод…
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти