Громовское сельское поселение, Россия

Виды, о которых стоит только мечтать! Всего 11 участков формата Sea View на 1-й линии озера Комсомольское Это место, где можно побыть наедине с собой и любимыми, замедлиться и ощутить гармонию жизни, обрести спокойствие и вдохновение. Прогуляться пешком или на лодке, насладиться медитацие…