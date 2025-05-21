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Коттеджный посёлок Прилесный стиль

Колтушское городское поселение, Россия
от
$82,477
20.05.2025
$82,477
26.03.2025
$80,363
30.11.2024
$89,292
21.11.2024
$78,577
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ID: 22715
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In CRM: 3149
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Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Всеволожский район
  • Город
    Колтушское городское поселение

О комплексе

Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить!

ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хочет закончить все самостоятельно, до полностью готового варианта "под ключ" для тех, кто ценит время.

КОММУНИКАЦИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА

- Асфальтированные дороги с тротуарами и единый стиль застройки создают гармоничное, уютное пространство.
- Детская площадка, спортивная зона и прогулочная аллея — идеальное место для активной жизни и отдыха всей семьей.
- Закрытая территория с КПП — тишина, безопасность и ощущение уединения.
- Центральные подземные коммуникации, оптоволоконный интернет
- Развитая инфраструктура — рядом магазины, пункты выдачи Ozon, школы, детские сады, аптеки, банки, а также конный клуб и горнолыжный склон для активных выходных.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Коттеджный поселок граничит с деревней Хапо-ое, в нескольких минутах есть остановки общественного транспорта. Совсем рядом — лазурное озеро Манушкино, а чуть дальше раскинулся Невский лесопарк — место, где можно дышать полной грудью, гулять, кататься на велосипеде и любоваться природой.

Живите загородом и наслаждайтесь каждым мгновением, впитывая красоту и гармонию этого места - все хлопоты по обслуживанию на себя возьмет Сервисная компания.

УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:
→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам
→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели
→ Полное сопровождение сделки – от первого шага до оформления собственности (продажа идет от собственника)
→ Гибкие условия бронирования и выгодные акции

Не упустите момент – позвоните нам прямо сейчас и узнайте подробности первыми!
Участок №97. Кадастровый номер участка: 47:07:1045005:2634

Местонахождение на карте

Колтушское городское поселение, Россия

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Коттеджный посёлок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$82,477
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