Коттеджный посёлок Прилесный стиль

Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить!



ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хочет закончить все самостоятельно, до полностью готового варианта "под ключ" для тех, кто ценит время.



КОММУНИКАЦИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА



- Асфальтированные дороги с тротуарами и единый стиль застройки создают гармоничное, уютное пространство.

- Детская площадка, спортивная зона и прогулочная аллея — идеальное место для активной жизни и отдыха всей семьей.

- Закрытая территория с КПП — тишина, безопасность и ощущение уединения.

- Центральные подземные коммуникации, оптоволоконный интернет

- Развитая инфраструктура — рядом магазины, пункты выдачи Ozon, школы, детские сады, аптеки, банки, а также конный клуб и горнолыжный склон для активных выходных.



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ



Коттеджный поселок граничит с деревней Хапо-ое, в нескольких минутах есть остановки общественного транспорта. Совсем рядом — лазурное озеро Манушкино, а чуть дальше раскинулся Невский лесопарк — место, где можно дышать полной грудью, гулять, кататься на велосипеде и любоваться природой.



Живите загородом и наслаждайтесь каждым мгновением, впитывая красоту и гармонию этого места - все хлопоты по обслуживанию на себя возьмет Сервисная компания.



УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:

→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам

→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки

→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели

→ Полное сопровождение сделки – от первого шага до оформления собственности (продажа идет от собственника)

→ Гибкие условия бронирования и выгодные акции



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Участок №70. Кадастровый номер участка: 47:07:1047005:6709