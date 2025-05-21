Коттеджный посёлок Крокусы

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Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы
15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро
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РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Соц.значимая инфраструктура расположена в 5 минутах до Разметелево, где расположены детские сады, школы, сетевые магазины, отделения почты и банков, а также медицинские пункты. 15 минут до ТРЦ «МЕГА Дыбенко» - здесь можно закупить продуктов в «Ашане» или строительные материалы в ОБИ или Петровиче.
ПРИРОДА:
→ Вы сможете устраивать ежедневные прогулки по лесу - по границе посёлка расположен Невский лесопарк
→ В пешей доступности озеро Коркинское
КОММУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЁЛКА:
→ Электричество – 15 кВт
→ Широкие дороги - асфальтная крошка, открытая система водоотведения
→ Освещение улиц
→ Благоустроенная территория отдыха
→ Детская площадка
→ КПП и ограждение посёлка по периметру
→ Гостевая парковка
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:
→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам
→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; первый взнос от 10%; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели
ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка
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→ 5 районов застройки в ЛО
→ Участки в окружении леса и озёр
→ Покупка напрямую у собственника участка
ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Участок №15. Кадастровый номер участка: 47:07:1047003:2179
Местонахождение на карте
Колтушское городское поселение, Россия
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Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД
Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение.
Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…