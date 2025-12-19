  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Московская область
  4. Новые дома

Коттеджные посёлки в Московской области, Россия

городской округ Красногорск
1
Сабурово
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Показать все Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Сабурово, Россия
от
$445,056
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 146–256 м²
13 объектов недвижимости 13
О поселке Коттеджный поселок «Сабурово Клаб» - это эксклюзивный проект бизнес-класса от девелопера «ФСК», расположенный в живописном уголке Подмосковья, в 10 км от МКАД по скоростному Пятницкому шоссе. Поселок гармонично сочетает в себе современную архитектуру с элементами скандинавского сти…
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти