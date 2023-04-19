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Купить недвижимость в Мугла, Турция

Бодрум
47
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11
Мармарис
10
Yalikavak
1
139 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
125 м²
€ 350,000
Предлагаем вашему вниманию просторную квартиру в Мармарисе (Турция) на берегу моря недорого.…
Вилла 3 спальнив Bitez, Турция
Вилла 3 спальни
Bitez, Турция
300 м²
€ 1,500,000
Элитный жилой комплекс отдельных вилл на берегу моря со своим пляжем, рестораном и баром на …
Вилла 3 спальнив Bitez, Турция
Вилла 3 спальни
Bitez, Турция
3 ванных комнат 120 м²
€ 199,000
Каменные ОТДЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ с частным садом, в окружении природы и красивыми панорамными видами…
Вилла 4 спальнив Мармарис, Турция
Вилла 4 спальни
Мармарис, Турция
260 м²
€ 600,000
Эксклюзивные виллы в центре Мармариса. 4 спальни, сауна, хамам, бассейн. Локация: центр Марм…
Квартира 3 спальнив Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
200 м²
€ 422,000
Квартира-дуплекс в центре Мармариса и в пешей доступности до пристани для яхт и рынка. Дом 2…
Квартира 3 спальнив Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
120 м²
€ 430,000
Жилой комплекс расположен в Армуталане, возле Государственной больницы, недалеко от торговог…
Вилла 5 спаленв Мармарис, Турция
Вилла 5 спален
Мармарис, Турция
420 м²
€ 320,000
В районе Армуталан Мармариса продается вилла с отдельным входом и бассейном, с отличным расп…
Квартира 1 спальняв Bitez, Турция
Квартира 1 спальня
Bitez, Турция
1 ванных комнат 55 м²
€ 407,000
Новый жилой комплекс апартаментов у моря. Этот комплекс расположен в красивом живописном ме…
Квартира 1 ваннаяв Bitez, Турция
Квартира 1 ванная
Bitez, Турция
1 ванных комнат 58 м²
€ 682,000
Новый привилегированный проект жилого комплекса в самом центре популярного района Бодрума в …
Вилла 2 спальнив Мармарис, Турция
Вилла 2 спальни
Мармарис, Турция
150 м²
€ 460,000
Жилой комплекс в экологически чистой зоне с красивыми панорамными видами! Комплекс граничит …
Квартира 2 спальнив Bitez, Турция
Квартира 2 спальни
Bitez, Турция
2 ванных комнат 120 м²
€ 199,000
Этот уникальный в своём роде жилой комплекс находится в заповеднике полуострова Бодрум. Комп…
Вилла 1 спальняв Bitez, Турция
Вилла 1 спальня
Bitez, Турция
1 ванных комнат 70 м²
€ 675,000
Уникальный проект на полуострове Бодрум! Элитные виллы типов 1+1, 2+1 и 3+1, каждая из котор…
Вилла 2 спальнив Bitez, Турция
Вилла 2 спальни
Bitez, Турция
120 м²
€ 815,000
Комплекс расположен на берегу моря в прекрасном месте района Гюндоан полуострова Бодрум. Общ…
Квартира 3 спальнив Bitez, Турция
Квартира 3 спальни
Bitez, Турция
175 м²
€ 750,000
Рай, скрытый в ландшафтных садах, площадью 83 000 м2, расположен в самой привилегированной б…
Квартира 2 спальнив Bitez, Турция
Квартира 2 спальни
Bitez, Турция
106 м²
€ 680,000
Бутик жилой комплекс, расположенный в уютной бухте прямо на берегу Эгейского моря. Комплекс …
Квартира 1 спальняв Bitez, Турция
Квартира 1 спальня
Bitez, Турция
1 ванных комнат 75 м²
€ 370,000
Брендовый жилой комплекс апартаментов на берегу моря в Бодруме. Отличный дизайн от всемирно …
Вилла 3 спальнив Bitez, Турция
Вилла 3 спальни
Bitez, Турция
240 м²
€ 2,000,000
Неподражаемый эксклюзивный комплекс вилл на берегу моря, с захватывающей панорамой, внутри п…
Квартира 3 спальнив Bitez, Турция
Квартира 3 спальни
Bitez, Турция
180 м²
€ 600,000
Один из самых элитных комплексов полуострова Бодрум. Жилой комплекс с инфраструктурой 5* оте…
Квартира 2 спальнив Bitez, Турция
Квартира 2 спальни
Bitez, Турция
146 м²
€ 850,000
Комплекс расположен на полуострове Бодрум, в местечке Тюркбюкю. Это элитная недвижимость с ч…
Квартира 2 спальнив Bitez, Турция
Квартира 2 спальни
Bitez, Турция
1 ванных комнат 110 м²
€ 380,000
Комплекс расположен прямо на берегу моря, имеет частный песчаный пляж, оборудованный шезлонг…
Квартира 2 спальнив Bitez, Турция
Квартира 2 спальни
Bitez, Турция
80 м²
€ 205,000
Элитные апартаменты в красивом жилом комплексе, в одном из лучших районов полуострова Бодрум…
Вилла 4 спальнив Bitez, Турция
Вилла 4 спальни
Bitez, Турция
175 м²
€ 780,000
Новый проект вилл в Бодруме с собственной береговой линией (пляж и мини-марина). Площадь уча…
Таунхаус 2 спальнив Bitez, Турция
Таунхаус 2 спальни
Bitez, Турция
1 ванных комнат 103 м²
€ 345,000
Комплекс расположен в красивом панорамном месте на берегу уютной бухты Бодрума. Имеет частны…
Вилла 3 спальнив Bitez, Турция
Вилла 3 спальни
Bitez, Турция
481 м²
€ 2,300,000
Про данный проект можно без преувеличения сказать, что это самый элитный проект жилого и оте…
Вилла 4 спальнив Bitez, Турция
Вилла 4 спальни
Bitez, Турция
255 м²
€ 900,000
Новый жилой комплекс от проверенного застройщика. Отличный интерьерный дизайн, экстерьер в с…
Квартира 3 спальнив Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
147 м²
€ 235,000
Новый комплекс апартаментов в исторической части города! Восхитительное окружение и непосред…
Квартира 3 спальнив Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
133 м²
€ 220,000
Апартаменты в комплексе класса «люкс», расположенном в центральной части туристического горо…
Квартирав Мармарис, Турция
Квартира
Мармарис, Турция
135 м²
€ 216,000
Жилой комплекс модерн-дизайна в центре города Мармарис! На территории комплекса имеется бас…
Квартира 3 спальнив Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
92 м²
€ 200,000
Апартаменты находятся в престижном районе Мармариса и предлагают отличную возможность для от…
Квартира 1 спальняв Фетхие, Турция
Квартира 1 спальня
Фетхие, Турция
1 ванных комнат 85 м²
€ 261,000
Несколько современных комплексов, построенные у подножья горы с сосновыми лесами, представля…

Параметры недвижимости в Мугла, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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