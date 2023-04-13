Купить Многоуровневые квартиры в Мраморноморский регион, Турция

Многоуровневые квартиры 2 спальни Мраморноморский регион, Турция 3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 9

€ 600,000

Проект, с его 70% зеленой зоной и природолюбивой архитектурой, открывает перед вами двери…