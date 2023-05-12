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Квартиры в Kumluca, Турция

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58 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Цена по запросу
Новые квартиры в стадии строительства для продажи в Анталии - идеальная возможность для начи…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Цена по запросу
Идеально расположенный в одном из самых привлекательных мест в городе с легким доступом к уд…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Цена по запросу
Хотите ли вы жить с квартирами на продажу в Алтынташе?  Тогда вы будете поражены, когда…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Цена по запросу
Алтынташ является одним из вариантов, где в последнее время было сделано много инвестиций в …
Квартира 2 спальни в Yenbey, Турция
Квартира 2 спальни
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Цена по запросу
Алтынташ является одним из наиболее предпочтительных регионов для инвестиций с его первоклас…
Квартира 2 спальни в Yenbey, Турция
Квартира 2 спальни
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Цена по запросу
Испытайте красоту Турции с квартирами на продажу в Анталии!  Мы познакомим вас с концеп…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Цена по запросу
Lucrative Real Estate Investment идеально подходит для инвесторов, ищущих атмосферу отдыха и…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/10
€ 147,000
Наш проект который имеет 2 отдельных блока с двухсторонним видом состоявщий из 788 квартир с…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Цена по запросу
Время - одна из самых ценных вещей в жизни, проведите время во впечатляющем и шикарном доме.…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Цена по запросу
Оставит вас затаив дыхание, невероятную возможность сдавать в аренду или жить в привлекатель…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Цена по запросу
Space meticulously designed to provide a modern living by the sea. The location is ideal for…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Цена по запросу
High-class development nestled in an advantageous location with easy access to amenities and…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Цена по запросу
You will feel like a luxurious resort with endless entertainment throughout the building. Th…
Квартира 2 спальни в Yenbey, Турция
Квартира 2 спальни
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Цена по запросу
This magnific development is within a serene neighborhood, you will benefit from a top-of-th…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Цена по запросу
Catch the biggest opportunity of your life with apartments for sale in Altıntaş!  Within the…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Цена по запросу
We offer you a luxurious life with apartments for sale in Altıntaş.  The area of ​​the proje…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Цена по запросу
İt is not a mere coincidence you’ve ended up here, the modern apartments for sale in Antalya…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Цена по запросу
Potential Real estate apartments for sale in Antalya offering profitable units in a serene a…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Цена по запросу
I see that you've come so far here, to be right where you are, and to live a fulfilling life…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Цена по запросу
Welcome to one of the best new development neighborhoods nestled a few blocks to the stunnin…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Цена по запросу
Are you ready to be the first owners of apartments for sale in Altıntaş?  There are many apa…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Цена по запросу
Reimagine your life with breezeless, sunny, and dreamy beaches, warm and inviting apartments…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Цена по запросу
Добро пожаловать в ваши новые инвестиции в недвижимость. Мы знаем, что инвестирование требуе…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Цена по запросу
Разве это не подходящее время, чтобы начать новую жизнь с квартир на продажу в Анталии? &nbs…
Квартира 2 спальни в Yenbey, Турция
Квартира 2 спальни
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Цена по запросу
Внедрение нового комплекса, расположенного в растущем и планируемом районе, расположенном в …
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Цена по запросу
Квартиры на продажу в Алтынташе - новая революция!  В проекте есть два блока со строительной…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Цена по запросу
Квартиры на продажу в Алтынташе готовят вас к роскошной жизни. В проекте будет два блока, пл…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Цена по запросу
Люди ищут отель / курорт, чтобы расслабиться и насладиться отдыхом с семьей и друзьями, если…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Цена по запросу
With the apartments for sale in Altıntaş, it is now possible to feel on vacation every day o…
Квартира 1 спальня в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Цена по запросу
Шагните в роскошный проект с квартирами на продажу в Алтынташе!  Проект, который планир…

Параметры недвижимости в Kumluca, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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