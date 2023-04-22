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Квартиры в Бурса, Турция

Бурса
8
Kestel
1
Vanimehmet Mahallesi
1
Квартира В архив
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11 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Kestel, Турция
Квартира 3 спальни
Kestel, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м²
€ 687,500
Расположение комплекса: Кестель  Комната: 3 + 1 Чистая квм: 210 м2 Год постройки: 20…
Квартира 1 спальня в Kestel, Турция
Квартира 1 спальня
Kestel, Турция
2 Количество комнат 45 м² 1/5 Этаж
€ 140,000
Представляем вашему вниманию совершенно новый проект в элитном районе Кестель. Проект высоко…
Квартира 3 спальни в Бурса, Турция
Квартира 3 спальни
Бурса, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 50,000
Квартира 1 спальня в Kestel, Турция
Квартира 1 спальня
Kestel, Турция
2 Количество комнат 60 м² 1/3 Этаж
€ 191,000
Представляем вам проект, строящийся специально для любителей спокойного и приятного отдыха с…
Квартира в Yueruecekler, Турция
Квартира
Yueruecekler, Турция
€ 77,502
ДЕШЕВАЯ КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ В БУРСЕ ЗА 25000 USD SKY-179 расположен в центре города Бурса,…
Квартира в Yueruecekler, Турция
Квартира
Yueruecekler, Турция
€ 85,613
ДОМ ПРОДАЕТСЯ В БУРСА ТУРЦИЯ SKY - 186 расположен в центре города Бурса, который является …
Квартира в Yueruecekler, Турция
Квартира
Yueruecekler, Турция
€ 306,403
ТУРКСКИЙ РЕАЛИСТАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ В БУРСЕ SKY-043 находится всего в нескольких минутах от сам…
Квартира в Yueruecekler, Турция
Квартира
Yueruecekler, Турция
€ 81,107
ТУРЕЦКИЕ ДОМА ДЛЯ ПРОДАЖИ В БУРСЕ SKY-127 находится в районе Нилуфер, и так близко к центру…
Квартира в Yueruecekler, Турция
Квартира
Yueruecekler, Турция
€ 86,514
Плавки для продажи в Бурсе НЕБО - 152 Под лозунгом «Красивая жизнь с небольшими шагами» пр…
Квартира в Yueruecekler, Турция
Квартира
Yueruecekler, Турция
€ 50,466
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА SKY-032 считается одним из крупнейших жилых проектов Бурсы. Сочетает в своих…
Квартира в Yueruecekler, Турция
Квартира
Yueruecekler, Турция
€ 58,577
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА SKY-183, расположенный в центре города Бурса, станет новым излюбленным мест…

Параметры недвижимости в Бурса, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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