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Realting.com
Турция
Эгейский регион
Квартиры
Квартиры в Айдын, Турция
Didim
6
Tuerkmen Mahallesi
6
Kusadasi
4
Квартира
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12 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Didim, Турция
1 ванных комнат
65 м²
€ 413,000
Новый ЖК с видом на море и всего в 1 минуте ходьбы от пляжа станет самым престижным комплекс…
Квартира 1 спальня
Didim, Турция
1 ванных комнат
50 м²
€ 370,000
Новый жилой комплекс отличных апартаментов и вилл в Дидиме, популярном районе Акбюк. Комплек…
Квартира 3 спальни
Didim, Турция
120 м²
€ 325,000
Прекрасные дублекс-апартаменты в лучшем районе города Дидим, расположенного в окружении сосн…
Квартира 3 спальни
Didim, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
3/3 Этаж
€ 291,000
Квартиры находятся в новом комплексе компании Necdet Yapi. Площадь составляет 145 5 кв.м. Ко…
Квартира 2 спальни
Didim, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
2/3 Этаж
€ 203,500
Квартиры находятся в новом комплексе компании Necdet Yapi. Площадь составляет 85 кв.м. Компл…
Квартира 1 спальня
Didim, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
1/3 Этаж
€ 143,000
Однокомнатная квартира с кухней-гостиной площадью 55 м² в ново…
Квартира 3 спальни
Kusadasi, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
155 м²
1/1 Этаж
€ 86,000
Всего номеров: 3 5-этажное здание 3 & nbsp; пол Море в & nbsp; 2000 & nbsp; m Бал…
Квартира 4 спальни
Kusadasi, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
500 м²
2/2 Этаж
€ 241,000
Мечты сбываются в & nbsp; & Nbsp; Самый Магнифицентный Комплекс In & nbsp; Kuşadası Он ра…
Квартира 4 спальни
Kusadasi, Турция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
2/2 Этаж
€ 333,333
Вся комната: 4 2 -этажное здание 2 & NBSP; этаж Море в & NBSP; 2000 & NBSP; м Балкон или тер…
Квартира 2 спальни
Kusadasi, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
135 м²
1/1 Этаж
€ 85,000
A & nbsp; Жилая площадь In & nbsp; Природа с 3500 квадратных метров и ландшафтной зо…
Квартира 1 спальня
Tuerkmen Mahallesi, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
Количество этажей 5
€ 60,000
2 Х КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В СТРОЯЩЕМСЯ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ В НОВОМ РАЙОНЕ КУШАДАС.С РАЗВИТОЙ ИНФР…
Квартира 3 спальни
Tuerkmen Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
147 м²
2/5 Этаж
€ 117,000
НОВАЯ КВАРТИРА В ПОПУЛЯРНОМ РАЙОНЕ КУШАДАС С РАЗВИТОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ И СИСТЕМОЙ ГОРОДСКОГО …
Параметры недвижимости в Айдын, Турция
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