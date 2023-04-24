Бунгало в Торревьехе: что важно учесть перед покупкой
Испанское побережье Средиземного моря изобилует роскошными курортами. Яркий пример — город Торревьеха. Он расположен на юго-востоке страны в живописной провинции Аликанте. Среди главных преимуществ этого курорта — белоснежные пляжи, чистый морской воздух и теплый климат.
Ради них сюда прибывают туристы со всего мира. Очарованные местными красотами, многие иностранные гости остаются надолго, приобретая бунгало в Торревьехе. Этот тип жилья наиболее популярен в Испании. По сути он представляет собой тот же частный дом с одним или двумя этажами, предназначенный для семейного проживания.
Ключевые особенности бунгало в Торревьехе
Дома такого типа пользуются высоким спросом у покупателей по многим причинам:
- их площадь зачастую превышает 80-100 квадратных метров — это позволяет комфортно проживать в домах семьям с детьми;
- на территории жилья часто располагаются бассейн и крытые гаражи;
- бунгало возводятся из экологически чистого камня или дерева, что делает их безопасными для здоровья человека;
- недвижимость отличается просторной планировкой и изысканной внутренней отделкой.
В ряде случаев бунгало в Торревьехе, Испания могут быть рассчитаны на несколько владельцев. Такие объекты предусматривают общий двор и бассейн. В то же время для комфортного проживания дома могут иметь отдельные входные зоны — в этом отношении они сильно напоминают таунхаусы.
Почему выгодно купить бунгало в Торревьехе
Вкладывая инвестиции в такой тип недвижимости, иностранные покупатели получают следующие преимущества:
- комфортное проживание на знаменитом испанском курорте с развитой инфраструктурой и превосходным климатом;
- возможность для пассивного заработка от сдачи бунгало в аренду;
- надежную защиту для своих инвестиций — общеизвестно, что испанская недвижимость регулярно растет в цене;
- прямой выход к пляжным зонам, который есть почти у всех местных домов.
За сколько можно купить бунгало в Торревьехе, Испания
Расценки зависят от этажности дома, его технического оснащения и месторасположения. Самая дорогая стоимость у объектов с бассейном, расположенных в нескольких шагах от моря. Один «квадрат» такого жилья оценивается в 2000-3000 евро.
Бунгало, находящиеся вдали от пляжных зон, стоят немного дешевле. Цены на них варьируются от 1500 до 2000 евро за квадратный метр. С мебелью объекты могут стоить дороже.