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Купить бунгало в Торревьехе

Бунгало В архив
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198 объектов найдено
Бунгало 1 спальня в Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 48 м²
€ 80,000
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе El chaparral. Общая площадь 48.00 м2, участок 10 м2,…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 1 Этаж
€ 94,000
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Aguas nuevas 1, располагается на 1 этаже. Общая площ…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 65 м²
€ 115,000
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Aguas nuevas 1. Общая площадь 65.00 м2, участок 50 м…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 79,000
Хорошее бунгало в Торретас. Большой участок. Бунгало площадью 70 кв. м. В доме 2 сп…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 61 м²
€ 195,000
Бунгало в современном стиле на верхнем этаже с видом на зеленые зоны. Всего в 300 метрах …
Бунгало 3 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 165,000
Бунгало в Урбанизации La Siesta в 15 минутах езды от центра Торревьехи. Продается прекрас…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 220,000
Красивое бунгало на первом этаже в одной из лучших урбанизаций Ориуэла Коста, напротив бульв…
Бунгало 1 спальня в Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 99,000
Полностью отремонтированное бунгало в современном стиле на первом этаже без соседей сверху. …
Бунгало 3 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м²
€ 340,000
Роскошное бунгало на верхнем этаже с полезной площадью 68,28 кв. м. 3 спальни, 2 ванные к…
Бунгало 1 спальня в Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 72,000
Продается солнечное бунгало площадью 59 кв. м., 1 спальня, мини-кухня, ванная комната, праче…
Бунгало 2 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 63 м²
€ 220,900
Уютная резиденция-бунгало, расположенная в урбанизации в Торревьехе, к югу от Коста-Бланки, …
Бунгало 3 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 275,000
Жилой комплекс, состоящий из бунгало, расположенный в Lago Jardín II, Torrevieja. Среди его …
Бунгало 2 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 72 м²
€ 225,000
Жилой комплекс, состоящий из бунгало с 2 и 3 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенный …
Бунгало 2 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 67 м²
€ 249,000
Жилой комплекс, состоящий из бунгало с 2 и 3 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенный …
Бунгало 3 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 90 м²
€ 245,000
Вы ищете дом у моря? Это фантастическое бунгало на первом этаже расположено на 2-й линии пля…
Бунгало 2 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 300,000
Жилой комплекс, состоящий из бунгало, расположенный в Lago Jardín II Torrevieja. Среди его в…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 80 м²
€ 112,000
Уютное бунгало на первом этаже, расположенное в жилом районе Торревьехи. Дом очень просторны…
Бунгало 3 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 240,900
Это уютная резиденция-бунгало, расположенная в урбанизации Lago Jardín II в Торревьехе, к юг…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
€ 197,100
Современное бунгало в закрытой резиденции с бассейнами, джакузи и зелеными зонами с пальмами…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 88,000
В солнечном доме 2 спальни, ванная, гостиная, полностью оборудованная кухня. Он также имеет…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 65 м²
€ 89,000
Фантастическое низкое бунгало в Агуас Нуэвас / Ла Мата. Дом, угловой, состоит из 2 спален, …
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 65 м²
€ 98,000
В угловом доме 2 спальни, ванная, гостиная, американская кухня. Он также состоит из застекле…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 130 м²
€ 129,000
Красивое бунгало с отремонтированным солярием в Ла Мата. В доме 2 спальни и 1 ванная комнат…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 48 м²
€ 98,900
Площадь застройки: 48.00 м2 Площадь участка: 36.00 м2 Площадь террасы: 12,00 м2 Спа…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 61 м²
€ 105,000
Ориентация: Юго-запад Полезная площадь: 61.00 м2 Площадь террасы: 27,00 м2 Античнос…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 45 м²
€ 99,000
Бунгало в комплексе с 2 спальнями и 1 ванной комнатой. Кухня с патио. Он имеет сад 30 кв. К…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 102,000
Бунгало с 2 спальнями на первом этаже в Альтос де ла Баия - Торревьеха Агуас Нуэвас. Площ…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
€ 85,000
Продается бунгало без соседей сверху, 2 спальни, 1 ванная комната, салон, большой сад или па…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 65 м²
€ 105,000
Бунгало в закрытой урбанизации, Торревьеха. Гараж Бассейн Мебель Спальни: 2 Колич…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 125,000
Это прекрасное бунгало на первом этаже с большой террасой расположено в Альтос-де-ла-Баия, о…

Бунгало в Торревьехе: что важно учесть перед покупкой

Испанское побережье Средиземного моря изобилует роскошными курортами. Яркий пример — город Торревьеха. Он расположен на юго-востоке страны в живописной провинции Аликанте. Среди главных преимуществ этого курорта — белоснежные пляжи, чистый морской воздух и теплый климат.

Ради них сюда прибывают туристы со всего мира. Очарованные местными красотами, многие иностранные гости остаются надолго, приобретая бунгало в Торревьехе. Этот тип жилья наиболее популярен в Испании. По сути он представляет собой тот же частный дом с одним или двумя этажами, предназначенный для семейного проживания.

Ключевые особенности бунгало в Торревьехе

Дома такого типа пользуются высоким спросом у покупателей по многим причинам:

  • их площадь зачастую превышает 80-100 квадратных метров — это позволяет комфортно проживать в домах семьям с детьми;
  • на территории жилья часто располагаются бассейн и крытые гаражи;
  • бунгало возводятся из экологически чистого камня или дерева, что делает их безопасными для здоровья человека;
  • недвижимость отличается просторной планировкой и изысканной внутренней отделкой.

В ряде случаев бунгало в Торревьехе, Испания могут быть рассчитаны на несколько владельцев. Такие объекты предусматривают общий двор и бассейн. В то же время для комфортного проживания дома могут иметь отдельные входные зоны — в этом отношении они сильно напоминают таунхаусы.

Почему выгодно купить бунгало в Торревьехе

Вкладывая инвестиции в такой тип недвижимости, иностранные покупатели получают следующие преимущества:

  • комфортное проживание на знаменитом испанском курорте с развитой инфраструктурой и превосходным климатом;
  • возможность для пассивного заработка от сдачи бунгало в аренду;
  • надежную защиту для своих инвестиций — общеизвестно, что испанская недвижимость регулярно растет в цене;
  • прямой выход к пляжным зонам, который есть почти у всех местных домов.

За сколько можно купить бунгало в Торревьехе, Испания

Расценки зависят от этажности дома, его технического оснащения и месторасположения. Самая дорогая стоимость у объектов с бассейном, расположенных в нескольких шагах от моря. Один «квадрат» такого жилья оценивается в 2000-3000 евро.

Бунгало, находящиеся вдали от пляжных зон, стоят немного дешевле. Цены на них варьируются от 1500 до 2000 евро за квадратный метр. С мебелью объекты могут стоить дороже.

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