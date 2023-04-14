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Купить таунхаус в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Adeje
8
Arona
5
Лос-Кристианос
4
Guia de Isora
1
Santa Ursula
1
Таунхаус В архив
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19 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Guia de Isora, Испания
Таунхаус 3 спальни
Guia de Isora, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 169,000
Таунхаус в районе Гиа де Исора. Район хорош для проживания. Рядом находится администрация, а…
Таунхаус 2 спальнив Santa Ursula, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Ursula, Испания
€ 275,000
Продается таунхаус на северном побережье Тенерифе. Этот красивый дом расположен в респектабе…
Таунхаус 2 спальнив Arona, Испания
Таунхаус 2 спальни
Arona, Испания
1 ванных комнат 155 м²
€ 209,000
Мы продали этот замечательный таунхаус в комплексе Los Halcones. Он предлагает две спальни и…
Таунхаус 6 спаленв Granadilla de Abona, Испания
Таунхаус 6 спален
Granadilla de Abona, Испания
4 ванных комнат 800 м²
€ 575,000
У нас есть эксклюзивный доступ к этому очаровательному и волшебному загородному дому 1860-х …
Таунхаус 2 спальнив Adeje, Испания
Таунхаус 2 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 175,000
В продаже двухуровневый пентхаус, который находится в комплексе Un Posto Al Sol, Callao Salv…
Таунхаус 3 спальнив Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 249,000
Продается просторный таунхаус в комплексе Terrazas del Galeon в Adeje.   Дом состоит из г…
Таунхаус 4 спальнив Adeje, Испания
Таунхаус 4 спальни
Adeje, Испания
3 ванных комнат 240 м²
€ 575,000
Вилла в районе El Galeon, в комплексе La Capitana. Вилла состоит: 4 спальни, 3 ванные комнат…
Таунхаус 3 спальнив Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 262,000
Продается таунхаух в La Finca, первая фаза Aguilas del Teide. На первом этаже расположены го…
Таунхаус 3 спальнив Miraverde, Испания
Таунхаус 3 спальни
Miraverde, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 365,000
Трёхэтажный таунхаус в районе El Madroñal в жилом комплексе Oasis Fañabe. Включает в себя тр…
Таунхаус 3 спальнив Miraverde, Испания
Таунхаус 3 спальни
Miraverde, Испания
3 ванных комнат 127 м²
€ 250,000
Продается апартамент в районе El Madroñal в комплексе Mirador del Roque. Состоит из просторн…
Таунхаус 4 спальнив Miraverde, Испания
Таунхаус 4 спальни
Miraverde, Испания
2 ванных комнат 180 м²
€ 379,000
Продается угловой таунхаус, площадью 220 м2, построенный на участке 322 м2. Таунхаус располо…
Таунхаус 4 спальнив Arona, Испания
Таунхаус 4 спальни
Arona, Испания
3 ванных комнат 105 м²
€ 399,000
Продается угловой трехэтажный  таунхаус, площадью 135 м². Расположенный в El Camison, на гра…
Таунхаус 2 спальнив Miraverde, Испания
Таунхаус 2 спальни
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 150 м²
€ 299,000
Продается таунхаус в комплексе Valle del Sol в районе El Madroñal.  На первом этаже располож…
Таунхаус 3 спальнив Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 450,000
Продается  трехэтажный  таунхаус, расположенный в El Camison, на границе между городами  Лос…
Таунхаус 3 спальнив Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
3 ванных комнат 132 м²
€ 545,000
Продается таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе PortoNovo в центре Los Cris…
Таунхаус 3 спальнив Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 265,000
Мы продали фантастический дом, двухквартирный, недавно отремонтированный недалеко от района …
Таунхаус 3 спальнив Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
1 ванных комнат 75 м²
€ 105,000
Этот прекрасный недавно отремонтированный дом расположен в комплексе Чайофита, состоит из 3 …
Таунхаус 3 спальнив Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат 180 м²
€ 435,000
Продается таунхаус на юге Тенерифе в популярной туристической зоне Las Americas. Расположен …
Таунхаус 3 спальнив Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат 200 м²
€ 330,000
Продается красивый Таунхаус в юго западной части Тенерифе. Он расположен в Callao Salvaje в …

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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