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Realting.com
Испания
Мурсия
Таунхаусы
Таунхаусы в Мурсия, Испания
San Pedro del Pinatar
26
Torre Pacheco
26
San Javier
19
Los Alcazares
12
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96 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни
Los Alcazares, Испания
3 ванных комнат
136 м²
€ 320,000
Комплекс из 4 двухквартирных домов с бассейном, 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположе…
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
81 м²
€ 279,950
Жилой комплекс, состоящий из четырехэтажных шале с современными линиями, который находится в…
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
151 м²
€ 445,000
Комплекс состоит из 4 двухквартирных домов с частным бассейном. Дома расположены в Сан-Педро…
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 256,800
Senda de los Flamencos — это жилой комплекс из 24 двухквартирных домов на одном эт…
Таунхаус 4 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат
155 м²
€ 364,000
Последняя двухэтажная квартира, расположенная на первой линии побережья в Ла Манга дель Мар …
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
110 м²
€ 231,695
Этот жилой комплекс расположен в 14 км от Ла-Манги на уникальном участке, на первом канале Э…
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
85 м²
€ 209,000
Этот эксклюзивный комплекс таунхаусов, расположенных в Сан-Педро-дель-Пинатар, состоит из до…
Таунхаус 3 спальни
Мурсия, Испания
2 ванных комнат
107 м²
€ 215,000
Жилой комплекс, состоящий из 14 двухквартирных домов с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, ра…
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
103 м²
€ 263,000
Комплекс состоит из 3 смежных двухуровневых домов с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, котор…
Таунхаус 3 спальни
Las Beatas, Испания
2 ванных комнат
105 м²
€ 263,000
Новый роскошный комплекс, состоящий из 18 таунхаусов (в первой фазе), с частным бассейном, т…
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 325,000
Жилой комплекс из 24 двухквартирных домов на одном этаже, расположенный в Сан-Хавьере, Мурси…
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
126 м²
€ 247,000
Комплекс представляет собой жилой комплекс, состоящий всего из 8 двухквартирных домов с 3 сп…
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 264,000
Комплекс в новом жилом районе, состоящем всего из 12 двухквартирных домов на одном этаже, ра…
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
68 м²
€ 259,950
Жилой комплекс, состоящий из четырехэтажных шале с современными линиями, который находится в…
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
117 м²
€ 299,000
Комплекс представляет собой жилой район, состоящий из 5 смежных шале с 3 спальнями и 2 ванны…
Таунхаус 3 спальни
Los Alcazares, Испания
3 ванных комнат
133 м²
€ 320,000
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТАУНХАУС В ЛОС-АЛЬКАСАРЕС Недавно построенный роскошный жилой комплекс с…
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 325,000
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 256,800
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 279,950
НОВАЯ ЖИЛОЙ ДОМ В РОЛЬДАНЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И СОЛЯРИЕМ !!! Прекрасно спроектированные дв…
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат
220 м²
€ 469,000
НОВЫЙ ДОМ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА Новый комплекс таунхаусов с частными бассейнами, расположе…
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
68 м²
€ 249,950
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
118 м²
€ 225,000
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
220 м²
€ 469,000
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый комплекс таунхаусов с частными бассейнами р…
Таунхаус 3 спальни
Los Alcazares, Испания
3 ванных комнат
133 м²
€ 320,000
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС~ ~ Новый элитный жилой комплекс из 4 таунхаусов в Лос Алька…
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
111 м²
€ 324,000
НОВЫЕ ПОЛУФАКТИЧЕСКИЕ ВИЛЛЫ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ 800 м ДО ПЛЯЖА~ ~ Роскошный комплекс из 10 д…
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
97 м²
€ 199,000
Таунхаус 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 289,500
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В САН-ХАВЬЕРЕ~ ~ Новый роскошный комплекс из 24 одноуровневых или двухэтажны…
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
103 м²
€ 263,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый элитный комплекс из 3 двухэтажных вилл в Сантья…
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат
98 м²
€ 261,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый элитный комплекс из 3 двухэтажных вилл в Сантья…
Таунхаус 2 спальни
Los Alcazares, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 210,000
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС-АЛЬКАСАРЕС~ ~ Эти просторные, хорошо спроектированные виллы постро…
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Параметры недвижимости в Мурсия, Испания
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