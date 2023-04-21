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387 объектов найдено
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Вилла 2 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 189,900
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе Mil Palmeras. Общая площадь 70.00 м2, дом 1989 года п…
Вилла 2 спальни
Cabo Roig, Испания
2 ванных комнат
68 м²
€ 99,000
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе La Florida. Общая площадь 68.00 м2, состоит из 3 комн…
Вилла 3 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 147,500
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе Los Altos. Общая площадь 85.00 м2, дом 1998 года пост…
Вилла 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 ванных комнат
130 м²
€ 580,000
Оттава - это эксклюзивный жилой район, состоящий всего из 4 независимых вилл, расположенный …
Вилла 3 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 340,000
Pink Paradise - это жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными ко…
Вилла 3 спальни
La Zenia, Испания
3 ванных комнат
159 м²
€ 395,000
Частный жилой комплекс, состоящий из вилл с солярием. Виллы имеют современный дизайн с откры…
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
197 м²
€ 1,050,000
Amay Deluxxe - это комплекс роскошных вилл, расположенный в Кампоаморе, Ориуэла Коста, всего…
Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат
194 м²
€ 1,050,000
Amay Deluxxe - это комплекс роскошных вилл, расположенный в Кампоаморе, Ориуэла Коста, всего…
Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
156 м²
€ 845,000
Amay Deluxxe - это комплекс роскошных вилл, расположенный в Кампоаморе, Ориуэла Коста, всего…
Вилла 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 700,000
Комплекс роскошных вилл, расположенный в Кампоаморе, Ориуэла Коста, всего в 300 метрах от пл…
Вилла 3 спальни
Entre Naranjos, Испания
2 ванных комнат
106 м²
€ 359,000
Formentera Villas предлагает вам на выбор отдельные виллы с 3 и 4 спальнями, на одном или дв…
Вилла 3 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
111 м²
€ 385,000
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенн…
Вилла 4 спальни
Entre Naranjos, Испания
3 ванных комнат
144 м²
€ 429,000
Предлагает вам на выбор отдельные виллы с 3 и 4 спальнями, на одном или двух этажах, в завис…
Вилла 3 спальни
Entre Naranjos, Испания
3 ванных комнат
109 м²
€ 314,900
Жилое здание, расположенное в Los Montesinos - Vistabella Golf, это жилое здание состоит из …
Вилла 3 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
153 м²
€ 375,000
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенн…
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
336 м²
€ 1,290,000
Vista Azul XXX представляет собой набор дизайнерских вилл, расположенных всего в 450 метрах …
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат
240 м²
€ 360,000
Просторная отдельная вилла с частным бассейном, расположенная в Ла Зения, Ориуэла Коста. Вил…
Вилла 2 спальни
Cabo Roig, Испания
2 ванных комнат
79 м²
€ 275,000
Это жилой комплекс, состоящий из двухквартирных и независимых вилл, расположенный на полпути…
Вилла 3 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат
94 м²
€ 309,000
Виллы в жилом комплексе, состоящем из 25 двухуровневых вилл с различными независимыми или па…
Вилла 2 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат
79 м²
€ 275,000
Виллы в жилом комплексе, состоящем из 25 двухуровневых вилл с различными независимыми или па…
Вилла 4 спальни
Villa Martin, Испания
3 ванных комнат
157 м²
€ 437,000
Виллы расположены в Вилламартине, в частном жилом комплексе. Комплекс окружен полями для гол…
Вилла 4 спальни
Villa Martin, Испания
3 ванных комнат
180 м²
€ 235,000
Отличная вилла в Эль-Галан (Вильямартин). Он состоит из 4 спален, 3 ванных комнат и 2 гостин…
Вилла 2 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 290,000
Потрясающий отдельно стоящий дом в Вильямартине! Войдя на виллу, вы найдете светлую гостину…
Вилла 3 спальни
Villa Martin, Испания
3 ванных комнат
117 м²
€ 330,000
Вилла в стиле хай-тек в престижном районе Вильямартин. 3 спальни 3 ванные комнаты Час…
Вилла 3 спальни
Villa Martin, Испания
4 ванных комнат
166 м²
€ 389,000
Жилой комплекс состоит из 6 новых отдельно стоящих вилл, расположенных в комплексе Villamar…
Вилла 3 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат
103 м²
€ 229,000
Год постройки: 2020 103 кв.м. жилая площадь 155 кв.м земельный участок Сторона: Юго…
Вилла 4 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 ванных комнат
250 м²
€ 500,000
Великолепная вилла с неповторимым видом расположенная на первой линии гольфового поля, на уч…
Вилла 10 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
7 ванных комнат
550 м²
€ 950,000
Роскошная вилла в Лос Балконес. Он находится в заповедной зоне, где запрещено новое строите…
Вилла 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
256 м²
€ 1,040,000
Вилла расположена в Кампоаморе, в привилегированном месте, в окружении полей для гольфа, пля…
Вилла 2 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
130 м²
€ 235,000
Размер участка: 262м2 Жилая площадь: 130м2 Год: 1997 Спальни: 2 Ванные комнаты: 2…
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