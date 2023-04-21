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Дуплексы в Orihuela, Испания

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7 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Дуплекс 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
1 ванных комнат 70 м²
€ 215,000
Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Cabo Roig. Общая площадь 70.00 м2, дуплекс 2004 г…
Дуплекс 2 спальни в Cabo Roig, Испания
Дуплекс 2 спальни
Cabo Roig, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 129,000
Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Las Filipinas. Общая площадь 90.00 м2, состоит из…
Дуплекс 4 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Дуплекс 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат 292 м²
€ 895,000
Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Campoamor. Общая площадь 291.80 м2, участок 460 м…
Дуплекс 3 спальни в Playa Flamenca I, Испания
Дуплекс 3 спальни
Playa Flamenca I, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 194,900
Мы рады представить этот фантастический четырехуровневый комплекс в Вилламартин.&nbsp; В…
Дуплекс 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Дуплекс 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
1 ванных комнат 140 м²
€ 160,000
Таунхаус в резиденции Sal y Mar IV в Ла Зения, в дистанции четырехсот метров от пляжа. Жи…
Дуплекс 2 спальни в La Zenia, Испания
Дуплекс 2 спальни
La Zenia, Испания
1 ванных комнат
€ 79,900
Дуплекс с очень хорошей ориентацией и расположенный в Ла Флориде, в непосредственной близост…
Дуплекс 3 спальни в Orihuela, Испания
Дуплекс 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат 96 м²
€ 259,000
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 96 m2.Terrace: 18 m2, solarium: 42 m2.New Build.There is commun…
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