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Бунгало
Купить бунгало в Марина-Баха, Испания
la Vila Joiosa Villajoyosa
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30 объектов найдено
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Бунгало 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
178 м²
€ 330,000
Невероятное бунгало с частным садом и видом на море, в комплексе Alegria Village, Balcón de …
Бунгало 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
150 м²
€ 175,000
Продается угловой таунхаус! Просторный угловой таунхаус в Ла-Нусии. Он распределяется следую…
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
172 м²
1 Этаж
€ 270,000
Откройте для себя новый образ жизни в красивой закрытой урбанизации Балкон де Финестрат! Это…
Бунгало 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
195 м²
€ 450,000
НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В ФИНЕСТРАТЕ Новый элитный жилой комплекс с а…
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
178 м²
€ 289,900
Новый комплекс бунгало в Финестрате-Бенидорме, одном из лучших районов для жизни на побережь…
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
131 м²
€ 249,900
Новый комплекс бунгало в Финестрате-Бенидорме, одном из лучших районов для жизни на побережь…
Бунгало 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 189,500
Красивое бунгало, отремонтированное с очень хорошим вкусом, разделенное на три этажа, у вход…
Бунгало 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
205 м²
€ 257,000
Расположенное недалеко от Бенидорма, менее чем в 10 минутах от центра, мы можем найти это бу…
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
160 м²
€ 329,900
Новый комплекс в Финестрате, состоящий всего из 20 роскошных объектов, все с частными бассей…
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
96 м²
€ 200,000
Красивая квартира с видом на море в ФинестратРасположен в престижной урбанизации Los Cerezos…
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
109 м²
€ 227,000
Красивое бунгало с ремонтом и готовое к проживанию на продажу в Sierra Cortina в Финестрате.…
Бунгало 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
€ 243,000
Частный дом, расположенный в Ла-Нусии, с хорошим расположением, с хорошим доступом к главной…
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
131 м²
1/2 Этаж
€ 249,900
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
178 м²
2/2 Этаж
€ 299,900
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
178 м²
2/2 Этаж
€ 279,900
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
131 м²
1/2 Этаж
€ 239,900
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
Бунгало 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат
77 м²
2 Этаж
€ 115,000
Бунгало на продажу в Виллахойосе в районе Монтболи с видом на море с террасы.Если вы ищете с…
Бунгало 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
170 м²
€ 205,000
Бунгало 180 м постройки и 400 м участка, разделенный вход с парадным участком, двухэтажный д…
Бунгало 4 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 215,000
ШАНС!!! Бунгало расположено в Balcon de Finestrat с хорошим доступом к главной дороге, неда…
Бунгало 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
185 м²
1 Этаж
€ 345,900
Продаётся бунгало в Финестрате в районе Campo de golf finestrat, располагается на 1 этаже. О…
Бунгало 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
157 м²
€ 329,900
Продаётся бунгало в Финестрате в районе Campo de golf finestrat. Общая площадь 157.00 м2, бу…
Бунгало 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
121 м²
€ 285,000
ОписаниеПродажа таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
131 м²
€ 239,900
Продаётся бунгало в Финестрате в районе URBANIZACIONES. Общая площадь 160.00 м2, бунгало 202…
Бунгало 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
90 м²
€ 245,000
Бунгало находится недалеко от торгового центра, гольф-клубов, школы, остановок общественного…
Бунгало 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
€ 260,000
Большое бунгало в нескольких метрах от Полопа, в очень тихом районе с захватывающим видом, о…
Бунгало 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
148 м²
€ 571,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В ВИЛЛАХОЙОСЕ ЖИТЬ У МОРЯ Новый уникальный жилой ко…
Бунгало 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 275,000
Продается бунгало на нижнем этаже в Финестрате! В доме 3 спальни, два санузла, салон-гостина…
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
82 м²
€ 265,000
Продается бунгало в закрытой урбанизации на нижнем этаже в Финестрате! В доме две спальни, д…
Бунгало 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
124 м²
€ 962,000
Двенадцать эксклюзивных домов на берегу моря в ВильяхойосаУникальный дизайн с высококачестве…
Бунгало 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
124 м²
€ 925,000
Двенадцать эксклюзивных домов у моря в Вильяхойоса Уникальный дизайн с первоклассной констр…
Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания
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