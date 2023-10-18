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Виллы в Хавея, Испания

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5 объектов найдено
Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море в Хавея, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Хавея, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Новая вилла с частным бассейном в Javea - FG118766 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь ковр…
€1,37 млн
Вилла 3 спальни с гаражом, с холодильником, с плитой в Хавея, Испания
Вилла 3 спальни с гаражом, с холодильником, с плитой
Хавея, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Современный дом рядом с морем в Javea - GEO5833 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковра: …
€725,000
Вилла 4 спальни в Хавея, Испания
Вилла 4 спальни
Хавея, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Вилла в охраняемом котеджном поселке в Хавеи. В пешей доступности море, супермаркет, рестора…
€477,000
Вилла 4 спальни в Хавея, Испания
Вилла 4 спальни
Хавея, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Вилла расположена в отличного местоположения. Дом в типичном средиземноморском стиле, что де…
€1,30 млн
Вилла 3 спальни в Хавея, Испания
Вилла 3 спальни
Хавея, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этот великолепный город, окруженный зелеными распродажами и впечатляющей конференцией, откры…
€365,000

Параметры недвижимости в Хавея, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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