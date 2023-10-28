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Бунгало в Campo de Cartagena, Испания

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7 объектов найдено
Бунгало 2 спальни с парковкой, с бытовой техникой, с общественным бассейном в Сан-Хавьер, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с бытовой техникой, с общественным бассейном
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Современный Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания - WD117730 2 спальни, 2 ванные комнаты…
€171,000
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Современный Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар - VP115003 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь…
€149,000
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 61 m2.Terrace: 10 m2.New Build.There is communal pool, air-con…
€165,000
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Современный Новый Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида - VP115000 2 спальни, 2 ван…
€155,000
Бунгало 2 спальни с мебелью, с общественным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с мебелью, с общественным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Современное новое бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, 2 спальни, площадь 59 м2 - VP114998 2 сп…
€159,000
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, 2 спальни - VP114996 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь …
€155,000
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Современное бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, 2 спальни - VP114992 2 спальни, 2 ванные комна…
€165,000

Параметры недвижимости в Campo de Cartagena, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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