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Таунхаусы в Кальпе, Испания

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13 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€ 360,000
Продажа великолепного таунхауса в Мирадор-де-Бассетес. Он имеет частный бассейн и прекрасны…
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
€ 179,000
Великолепный двухуровневый таунхаус с захватывающим видом на горы. Он состоит из 176,20 м²,…
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 3
€ 435,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
€ 675,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
€ 795,000
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
Таунхаус 4 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
€ 1,110,000
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
Таунхаус 4 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
€ 1,110,000
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
€ 795,000
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
Таунхаус 4 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
€ 1,110,000
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
€ 795,000
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
€ 350,000
Этот таунхаус был построен в 2008 году и находится в хорошем состоянии. Оборудован воздухово…
Таунхаус 2 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
€ 275,000
Предлагаем вашему вниманию дуплекс с частным садом площадью 130 м2 в очаровательном районе г…
Таунхаус 4 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
€ 315,000
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