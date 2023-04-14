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Купить пентхаус в Аликанте, Испания

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12 объектов найдено
Пентхаусв Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
180 м²
€ 280,000
Пентхаусв Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
125 м²
€ 450,000
Пентхаусв Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
50 м²
€ 160,000
Пентхаус 2 спальнив Аликанте, Испания
Пентхаус 2 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 102 м²
€ 395,000
Пентхаус в жилом комплексе с 62 домами, расположенными в 400 метрах от пляжа с прекрасным ви…
Пентхаус 3 спальнив Аликанте, Испания
Пентхаус 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 161 м²
€ 425,000
Новый жилой комплекс, расположенный в центре города Аликанте, с видом на парк и в нескольких…
Пентхаус 3 спальнив Аликанте, Испания
Пентхаус 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 129 м² 4 Этаж
€ 197,000
Новое строительство будет сдаваться с апреля 2023 года!!!!Квартиры с 1, 2, 3 и 4 спальнями, …
Пентхаус 3 спальнив Аликанте, Испания
Пентхаус 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 103 м² 9 Этаж
€ 570,000
Этот двухуровневый пентхаус на 9-м этаже с широким и беспрепятственным видом на море и горы …
Пентхаус 2 спальнив Аликанте, Испания
Пентхаус 2 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 230 м²
€ 290,000
Продаётся пентхаус в Аликанте в районе Carolinas altas, располагается на 5 этаже. Общая площ…
Пентхаус 3 спальнив Аликанте, Испания
Пентхаус 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 274 м²
€ 395,000
Пентхаус расположен в одном из самых тихих и спокойных районов. Здесь царит атмосфера гармон…
Пентхаус 6 спаленв Аликанте, Испания
Пентхаус 6 спален
Аликанте, Испания
7 ванных комнат 1 089 м²
€ 2,750,000
Предлагаем для вас прекрасный пентхаус с потрясающим видом на море в эксклюзивной урбанизаци…
Пентхаус 3 спальнив Аликанте, Испания
Пентхаус 3 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 350 м²
€ 750,000
Отличное месторасположение и уникальность дизайна являются ключевыми характеристиками этого …
Пентхаус 4 спальнив Аликанте, Испания
Пентхаус 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 190 м² 5/5 Этаж
€ 1,200,000
Потрясающее предложение, от которого сложно тказаться! Двухуровневый пентхаус расположен на …

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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