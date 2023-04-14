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Купить кондоминиум в Аликанте, Испания

Кондо В архив
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28 объектов найдено
Кондо 2 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 2 спальни
Аликанте, Испания
8 Количество комнат 2 ванных комнат 111 м² 6/9 Этаж
€ 350,000
Casamayor offers you the opportunity to live in a first-class residential area on PAU 5. A s…
Кондо 4 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 4 спальни
Аликанте, Испания
12 Количество комнат 4 ванных комнат 223 м² 3/9 Этаж
€ 1,049,000
Эксклюзивная роскошная квартира с 223 м ² построена и 4 спальни с видом на Эспланаду Испании…
Кондо 3 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
7 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м² Количество этажей 1
€ 190,000
Casamayor представляет вам этот великолепный дом в самом центре города Сан-Хуан, который зан…
Кондо 4 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 4 спальни
Аликанте, Испания
13 Количество комнат 4 ванных комнат 279 м² 1/7 Этаж
€ 998,000
Продается великолепная квартира площадью 279 м2, построенная на Эспланаде Испании Продает…
Кондо 3 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 398,000
Представляем вам этот превосходный дом на продажу, расположенный в одном из самых безупречны…
Кондо 3 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
9 Количество комнат 2 ванных комнат 74 м² 2/5 Этаж
€ 145,000
Продается безупречная квартира с 3 спальнями в Беналуа. Великолепная квартира на продажу …
Кондо 3 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
9 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м² 4/4 Этаж
€ 325,000
Жилье на Avda. Oscar Esplá -CAM Building- С гаражом и кладовой включены Интересный…
Кондо 4 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 4 спальни
Аликанте, Испания
11 Количество комнат 2 ванных комнат 129 м² 3/9 Этаж
€ 305,000
Продается большой дом для реформирования с 3 спальнями рядом с MaisonnaveВеликолепный третий…
Кондо 3 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
11 Количество комнат 2 ванных комнат 159 м² 4/7 Этаж
€ 350,000
Светлая и просторная квартира с гаражом ( опционально ) рядом с рынком Представляем эту с…
Кондо 3 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
9 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м² 5/7 Этаж
€ 199,000
Продается фантастическая квартира в центре реформирования Продается великолепная квартира…
Кондо 3 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
10 Количество комнат 2 ванных комнат 137 м² 3/7 Этаж
€ 199,000
Просторный дом с 3 спальнями рядом с центральным рынком Мы представляем эту фантастическу…
Кондо 4 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 4 спальни
Аликанте, Испания
11 Количество комнат 3 ванных комнат 183 м² 4/6 Этаж
€ 420,000
Светлая и просторная квартира с гаражом и кладовой в центре. Представляем вам эту светлую…
Кондо 4 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 4 спальни
Аликанте, Испания
8 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
Казамайор представляет вам этот красивый дом, расположенный на седьмом этаже его поместья в …
Кондо 3 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
6 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
Казамайор представляет вам этот красивый дом, расположенный на четвертом этаже его фермы в ц…
Кондо 3 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
9 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м² 9/10 Этаж
€ 350,000
Светлая и просторная квартира проходит реформу в центре Представляем вам эту светлую и пр…
Кондо 3 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
11 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м² 3/7 Этаж
€ 268,000
134 м ² и 3-спальный дом в центре города Расположен в самом центре города, в несколь…
Кондо 1 спальняв Аликанте, Испания
Кондо 1 спальня
Аликанте, Испания
5 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² 1/7 Этаж
€ 120,000
Продается дом, превращенный в коммерческий офис с привилегированным положением в Аликанте …
Кондо 3 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
9 Количество комнат 2 ванных комнат 133 м² 7/9 Этаж
€ 480,000
Продается великолепный дом с видом на море в центре Аликанте Продается великолепный дом п…
Кондо 3 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
10 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 1/1 Этаж
€ 179,000
Большой 3-х комнатный дом недалеко от CC Plaza Mar Представляем вам эту фантастическую кв…
Кондо 5 спаленв Аликанте, Испания
Кондо 5 спален
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 172 м² 5 Этаж
€ 320,000
Если вы хотите реализовать проект, основанный на обновлении или реформировании, который позв…
Кондо 2 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 2 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 151 м² 1 Этаж
€ 259,000
Inmobiliaria Casamayor представляет эту великолепную квартиру на продажу в центре города. …
Кондо 3 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 112 м² 2 Этаж
€ 249,000
В привилегированном месте и в окружении тщательно ухоженных садов, мы представляем вам эту с…
Кондо 3 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 134 м²
€ 340,000
Совершенно новый корпус был обработан с великолепными качествами и с изысканным вкусом. Восп…
Кондо 4 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 4 спальни
Аликанте, Испания
11 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м² 1/9 Этаж
€ 269,000
Продается идеальная квартира с 4 спальнями в центре Аликанте  Великолепная квартира …
Кондо 4 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 4 спальни
Аликанте, Испания
11 Количество комнат 3 ванных комнат 211 м² 5/6 Этаж
€ 580,000
Роскошный дом с исключительным расположением в центре Аликанте  Мы представляем этот…
Кондо 4 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 4 спальни
Аликанте, Испания
9 Количество комнат 3 ванных комнат 198 м² 6/7 Этаж
€ 525,000
Светлая и просторная квартира с комплексной реформой в центре     Мы пр…
Кондо 3 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
7 Количество комнат 2 ванных комнат 119 м² 6/6 Этаж
€ 425,000
Впечатляющая квартира с дизайнерской реформой в центре  Мы представляем вам этот эфф…
Кондо 3 спальнив Аликанте, Испания
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
7 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 3/7 Этаж
€ 275,000
Продается фантастическая недавно отремонтированная квартира совершенно новая  Мы пре…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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