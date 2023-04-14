ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Квартиры
Купить квартиру в Аликанте, Испания
Квартира
Очистить
245 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
71 м²
€ 130,000
Квартира на продажу в районе Кампоамор, АликантеУютная квартира расположена на ПЕРВОМ этаже …
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
116 м²
2 Этаж
€ 410,000
Просторная и светлая угловая квартира в жилом районе Кабо Майор, одном из самых эксклюзивных…
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
68 м²
1 Этаж
€ 41,000
Квартира в Аликанте в районе Колония Рекена, 68,00 м. поверхности, 2 двухместные комнаты и о…
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
64 м²
2 Этаж
€ 75,000
Квартира в районе Аликанте Лос-Анджелес, 64.00 м. площади, 2 спальни с двуспальными кроватям…
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
61 м²
3 Этаж
€ 75,000
Квартира в районе Аликанте La Florida, 61.00 м. площади, 2 двухместные комнаты и одноместная…
Квартира
Аликанте, Испания
173 м²
€ 258,200
Квартира
Аликанте, Испания
100 м²
€ 165,000
Квартира
Аликанте, Испания
100 м²
€ 93,000
Квартира
Аликанте, Испания
96 м²
€ 135,000
Квартира
Аликанте, Испания
100 м²
€ 225,000
Квартира
Аликанте, Испания
100 м²
€ 180,000
Квартира
Аликанте, Испания
100 м²
€ 225,000
Квартира
Аликанте, Испания
100 м²
€ 395,000
Квартира
Аликанте, Испания
100 м²
€ 179,000
Квартира
Аликанте, Испания
1 407 м²
€ 12,000,000
in catchment
Квартира
Аликанте, Испания
100 м²
€ 450,000
Квартира
Аликанте, Испания
€ 200,000
Квартира
Аликанте, Испания
90 м²
€ 180,000
Пентхаус
Аликанте, Испания
180 м²
€ 280,000
Квартира
Аликанте, Испания
73 м²
€ 148,000
Квартира
Аликанте, Испания
43 м²
€ 135,000
Квартира
Аликанте, Испания
73 м²
€ 160,000
Квартира
Аликанте, Испания
93 м²
€ 85,000
Квартира
Аликанте, Испания
119 м²
€ 265,000
Apartment in Alicante Centro area, 119 m. surface, 16 m2 of kitchen, 25 m2 of living room, 5…
Квартира
Аликанте, Испания
117 м²
€ 94,300
Квартира
Аликанте, Испания
113 м²
€ 135,200
Квартира
Аликанте, Испания
77 м²
€ 63,500
Квартира
Аликанте, Испания
119 м²
€ 130,000
Apartment in Alicante Babel area, 119 m. surface, 3 double rooms, a bathroom, a toilet, prop…
Квартира
Аликанте, Испания
115 м²
€ 78,500
Квартира
Аликанте, Испания
102 м²
€ 99,000
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
9
Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты