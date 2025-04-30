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Купить квартиру в Лиссабоне, Португалия

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Квартира Удалить
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25 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Новая квартира2 спальни  общей площадью 124 м2 в новом доме в районе Оейраш.Новое здание пос…
$611,572
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Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Квартира с 1 спальней площадью 55 кв м, с балконом 5 кв м и 1 парковочным местом в современн…
$458,679
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 74 кв. м, балконом 19 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой…
$523,233
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Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
Квартира с 1 спальней площадью 57 кв. м, балконом 37 кв. м и 1 парковочным местом, расположе…
$373,738
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Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Проект комплекса создал Ренцо Пиано, итальянский архитектор, удостоенный Притцкеровской прем…
$617,234
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Квартира 1 спальня в Oeiras, Португалия
Квартира 1 спальня
Oeiras, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Квартира с 1 спальней площадью 59 кв.м., совершенно новая, с 1 парковочным местом, в новом к…
$390,726
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Квартира 1 спальня в Oeiras, Португалия
Квартира 1 спальня
Oeiras, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Квартира с 1 спальней площадью 59 кв.м., совершенно новая, с 1 парковочным местом, в новом к…
$390,726
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 129 кв. м, открытая зона площадью 42 кв. м, в новейшем проек…
$843,742
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Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 158 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 76 кв.м., садом 82 кв.м. и 1 парковочным местом, расположена…
$509,643
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Квартира 1 спальня в Lourinha, Португалия
Квартира 1 спальня
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Квартира 1 спальня с видом на океан, на первой линии Praia da Areia Branca.Планировка: 1 спа…
$328,437
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 94 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами и балко…
$594,584
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Квартира 3 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 3 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Совершенно новая  квартира 3 спальни площадью 153 кв.м. с парковкой и садом площадью 44 кв.м…
$904,633
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 109 кв.м., с общим садом 9 кв.м., балконом 22 кв.м. и 2 парко…
$738,063
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Квартира 1 спальня в Cascais, Португалия
Квартира 1 спальня
Cascais, Португалия
Количество спален 1
Площадь 94 м²
Новая квартира  общей площадью 94 м2 и с террасой 25 м2 в элитном комплексе в районе Aldeia …
$600,246
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 231 м²
Квартира с 3 спальнями на первом этаже, площадью 230,90 м2, террасой и балконами (42,51 м2) …
$787,115
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Квартира 2 спальни в Belem, Португалия
Квартира 2 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Новая квартира с 2 спальнями, общей площадью 91 кв.м., 1 парковочным местом, террасой и садо…
$1,01 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Новая квартира с 2 спальнями в новом кондоминиуме Green Plaza Carcavelos общей площадью 103 …
$883,381
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Квартира 1 спальня в Oeiras, Португалия
Квартира 1 спальня
Oeiras, Португалия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Квартира с 1 спальней площадью 54 кв. м, балконом 16 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой …
$356,750
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Квартира 1 спальня в Cascais, Португалия
Квартира 1 спальня
Cascais, Португалия
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Данный проект представляет собой уникальную инвестиционную возможность с гарантированным дох…
$407,714
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Квартира 3 спальни площадью 134 м2 с балконами и парковкой в новом жилом комплексе Quinta da…
$855,068
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Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Квартира с 1 спальней, новая, общей площадью 63 кв.м., 2 балкона и парковка, в здании Luma, …
$345,425
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Квартира 2 спальни в Barcarena, Португалия
Квартира 2 спальни
Barcarena, Португалия
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 102 м2, балконом 20 м2 и  с 2 ​​парковочными местами, распол…
$464,341
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Квартира с тремя спальнями площадью 137 кв. м, расположена в здании нового комплекса Zume Fl…
$747,476
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Квартира 2 спальни в Lourinha, Португалия
Квартира 2 спальни
Lourinha, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Квартира 2 спальни общей площадью 107 м2, недалеко от центра Вила-да-Лоуринья и побережья ок…
$317,111
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Здание Talaia Residence расположено в очень тихом жилом районе, сосредоточенном в долине Оэй…
$648,945
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Типы недвижимости в Лиссабоне

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Параметры недвижимости в Лиссабоне, Португалия

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