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Купить квартиру в Лиссабоне, Португалия

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60
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20 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Sao Domingos de Benfica, Португалия
Квартира 2 спальни
Sao Domingos de Benfica, Португалия
Количество спален 2
Площадь 139 м²
Квартира с 2 спальнями в новом престижном кондоминиуме Infinity в районе Campolide.Infinity …
$836,935
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Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Комплекс Prata Riverside Village располагается на берегу реки Тежу, в престижном районе Парк…
$476,588
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Квартира 2 спальни в Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Здание проекта Bragança 10 это вариант апартаментов в самой лучшей зоне Chiado.  Реконструкц…
$953,176
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 92 м²
Квартира с 1 спальней, с балконом площадью  15,58 кв.м и жилой площадью 76,41 кв.м. состоит …
$1,04 млн
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Квартира 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Совершенно новая 3-комнатная квартира, площадью 137 кв.м., с 2 парковочными местами и балкон…
$2,21 млн
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Квартира 3 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 3 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Комплекс Prata Riverside Village располагается на берегу реки Тежу, в престижном районе Парк…
$935,740
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Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 76 м²
Комплекс Prata Riverside Village располагается на берегу реки Тежу, в престижном районе Парк…
$592,829
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Квартира 4 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 4 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Площадь 172 м²
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
$928,765
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Квартира 2 спальни в Belem, Португалия
Квартира 2 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 2
Площадь 134 м²
Квартира 2 спальни с балконом площадью 22 кв.м и жилой площадью 110,24 кв.м. в новом отельно…
$1,08 млн
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Квартира 2 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 2 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Комплекс Prata Riverside Village располагается на берегу реки Тежу, в престижном районе Парк…
$767,190
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Turquesa  -  это уникальный жилой кондоминиум, в котором царят краски природы, а апартаменты…
$563,769
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Квартира 4 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 4 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 4
Площадь 192 м²
Комплекс Prata Riverside Village располагается на берегу реки Тежу, в престижном районе Парк…
$1,45 млн
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Пентхаус в Estrela, Португалия
Пентхаус
Estrela, Португалия
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Новостройка в Lapa, с гаражом и видом на реку Тежу. Последний 5 этаж.Престижное и очень благ…
$1,74 млн
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Квартира 3 спальни в Sao Domingos de Benfica, Португалия
Квартира 3 спальни
Sao Domingos de Benfica, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Квартира с 3 спальнями и с видом на реку в новом престижном кондоминиуме Infinity в районе C…
$1,12 млн
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Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Distrikt - это проект, который зародился в самом сердце Парка Наций, одного из самых оживлен…
$656,761
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
$639,325
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Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Эта роскошная  квартира расположена в центре района выставок Parques das Nacões) в одном из …
$685,822
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Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Distrikt - это проект, который зародился в самом сердце Парка Наций, одного из самых оживлен…
$406,843
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Jardim Miraflores - это проект, состоящий из 3 зданий и в общей сложности 119 апартаментовTo…
$509,135
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Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Квартира с 1 спальней в новом престижном кондоминиуме Infinity в районе Campolide.Infinity с…
$488,212
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Типы недвижимости в Лиссабоне

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Параметры недвижимости в Лиссабоне, Португалия

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с террасой
с видом на море
с бассейном
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