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Пентхаусы в Лиссабоне, Португалия

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9 объектов найдено
Пентхаус в Alcabideche, Португалия
Пентхаус
Alcabideche, Португалия
Количество спален 4
Площадь 211 м²
Пентхаус с 4 спальням расположен на третьем этаже, отличается простором и уединением. Эти ап…
$3,21 млн
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Пентхаус в Misericordia, Португалия
Пентхаус
Misericordia, Португалия
Количество спален 4
Площадь 238 м²
Двухуровневая квартира с 4 спальнями и 3 ванными,  с огромной открытой террасой и собственны…
$5,89 млн
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Пентхаус в Cascais, Португалия
Пентхаус
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Частный кондоминиум Monte Estoril Ocean Residence - это место для проживания тех, кто всегда…
$3,92 млн
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус в Arroios, Португалия
Пентхаус
Arroios, Португалия
Количество спален 4
Площадь 210 м²
В центре проспекта Avenida Almirante Reis в Лиссабоне находится этот фантастический двухуров…
$982,466
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Пентхаус в Lourinha, Португалия
Пентхаус
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 235 м²
Современная и роскошная квартира в превосходном месте с панорамным видом на Атлантический ок…
$1,10 млн
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Пентхаус в Estrela, Португалия
Пентхаус
Estrela, Португалия
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Новостройка в Lapa, с гаражом и видом на реку Тежу. Последний 5 этаж.Престижное и очень благ…
$1,73 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Лиссабон, Португалия
Пентхаус 3 комнаты
Лиссабон, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Этаж 4
Полностью восстановленное здание с уникальным фасадом из красного кирпича располагается в са…
$1,20 млн
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Пентхаус 8 комнат в Estrela, Португалия
Пентхаус 8 комнат
Estrela, Португалия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 857 м²
Этаж 5/5
Уникальный проект известного архитектора Frederico Valsassina расположен в Santos (Лиссабон)…
$7,95 млн
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Пентхаус 5 комнат в Estrela, Португалия
Пентхаус 5 комнат
Estrela, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Этаж 5/5
Уникальный проект известного архитектора Frederico Valsassina расположен в Santos (Лиссабон)…
$4,04 млн
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Параметры недвижимости в Лиссабоне, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
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