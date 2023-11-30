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Пентхаусы в Лиссабон, Португалия

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12 объектов найдено
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Lourinha, Португалия
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 235 м²
Современная и роскошная квартира в превосходном месте с панорамным видом на Атлантический ок…
€950,000
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Пентхаус 4 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом в Cascais, Португалия
Пентхаус 4 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 211 м²
 Пентхаус с 4 спальням расположен на третьем этаже, отличается простором и уединением. Эти а…
€2,78 млн
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Пентхаус 7 спален в West, Португалия
Пентхаус 7 спален
West, Португалия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 441 м²
В Лиссабоне, в эпицентре самого культурного и популярного района города, это новое здание ст…
€7,95 млн
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Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Arroios, Португалия
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Arroios, Португалия
Количество спален 4
Площадь 210 м²
В центре проспекта Avenida Almirante Reis в Лиссабоне находится этот фантастический двухуров…
€850,000
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Пентхаус 6 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в West, Португалия
Пентхаус 6 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
West, Португалия
Количество спален 6
Площадь 857 м²
Пентхаус расположен в популярном районе Лиссабона, на первой линии реки, рядом с исторически…
€7,95 млн
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Пентхаус 2 спальни в центре города, с видом на город, с парком в Misericordia, Португалия
Пентхаус 2 спальни в центре города, с видом на город, с парком
Misericordia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Новостройка в Lapa, с гаражом и видом на реку Тежу. Последний 5 этаж.Престижное и очень благ…
€1,50 млн
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Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Maria Maior, Португалия
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 4
Площадь 238 м²
Двухуровневая квартира с 4 спальнями и 3 ванными,  с огромной открытой террасой и собственны…
€5,10 млн
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Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Cascais, Португалия
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Частный кондоминиум Monte Estoril Ocean Residence - это место для проживания тех, кто всегда…
€3,39 млн
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Пентхаус 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Этаж 5/5
Уникальный проект известного архитектора Frederico Valsassina расположен в Santos (Лиссабон)…
€4,05 млн
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Пентхаус 6 спален в Лиссабон, Португалия
Пентхаус 6 спален
Лиссабон, Португалия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 857 м²
Этаж 5/5
Уникальный проект известного архитектора Frederico Valsassina расположен в Santos (Лиссабон)…
€7,95 млн
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Пентхаус 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Пентхаус 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Этаж 4
Полностью восстановленное здание с уникальным фасадом из красного кирпича располагается в са…
€1,20 млн
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Пентхаус с кондиционером, в центре города, с интернетом в West, Португалия
Пентхаус с кондиционером, в центре города, с интернетом
West, Португалия
Площадь 4 м²
Уникальный пентхаус расположен в жилом комплексе в Лиссабоне, Португалия. Элегантные интерье…
€600,000
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Параметры недвижимости в Лиссабон, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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