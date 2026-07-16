О застройщике

Инвестиции в частную недвижимость · Португалия

LDV Invest - это частная инвестиция в недвижимость, ориентированная на жилую застройку в Португалии. Капитал используется в качестве обеспеченного кредитования проектов жилищного строительства со средним доходом, в основном в пригородах Лиссабона и Порту, через BRANCO ETÉREO LDA и специализированные проектные компании.

Мы концентрируемся на пригородах Лиссабона и Порту — двух крупнейших городских районах Португалии — наряду с отдельными быстрорастущими региональными городами, где спрос на жилье постоянно опережает предложение. Пригородные районы выигрывают от более низких затрат на землю по сравнению с центрами города, сохраняя при этом сильную связь и покупательский спрос.