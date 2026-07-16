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Amber PD

Португалия, Alcabideche
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2021
На платформе
На платформе
1 год 8 месяцев
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
ldvinvest.com
Время работы
Открыто сейчас
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О застройщике

Инвестиции в частную недвижимость · Португалия

LDV Invest - это частная инвестиция в недвижимость, ориентированная на жилую застройку в Португалии. Капитал используется в качестве обеспеченного кредитования проектов жилищного строительства со средним доходом, в основном в пригородах Лиссабона и Порту, через BRANCO ETÉREO LDA и специализированные проектные компании.

Мы концентрируемся на пригородах Лиссабона и Порту — двух крупнейших городских районах Португалии — наряду с отдельными быстрорастущими региональными городами, где спрос на жилье постоянно опережает предложение. Пригородные районы выигрывают от более низких затрат на землю по сравнению с центрами города, сохраняя при этом сильную связь и покупательский спрос.

Наши партнеры
9 агентов 7 агентств 1 застройщик
Наши агенты в Португалии
Dainius Kaminskas
Dainius Kaminskas
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