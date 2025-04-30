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Купить квартиру в Лиссабоне, Португалия

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42 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Новая квартира2 спальни  общей площадью 124 м2 в новом доме в районе Оейраш.Новое здание пос…
$611,572
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Квартира 4 комнаты в Marvila, Португалия
Квартира 4 комнаты
Marvila, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Новый комплекс расположен на берегу реки Тежу в Лиссабоне, разработан известный итальянским …
$1,20 млн
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Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Квартира с 1 спальней площадью 55 кв м, с балконом 5 кв м и 1 парковочным местом в современн…
$458,679
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Квартира 4 комнаты в Barcarena, Португалия
Квартира 4 комнаты
Barcarena, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 2/4
2 парковочных места
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 74 кв. м, балконом 19 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой…
$523,233
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Квартира 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Новая квартира 3 спальни площадь 129 кв.м с 5 балконами и парковкой,  в здании Luma, в район…
$736,151
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Квартира 3 комнаты в Arroios, Португалия
Квартира 3 комнаты
Arroios, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 106 м²
Этаж 3
Красивая и роскошная квартира расположена в центре Лиссабона, недалеко от основных университ…
$917,367
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Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
Квартира с 1 спальней площадью 57 кв. м, балконом 37 кв. м и 1 парковочным местом, расположе…
$373,738
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Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Проект комплекса создал Ренцо Пиано, итальянский архитектор, удостоенный Притцкеровской прем…
$617,234
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Квартира 1 спальня в Oeiras, Португалия
Квартира 1 спальня
Oeiras, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Квартира с 1 спальней площадью 59 кв.м., совершенно новая, с 1 парковочным местом, в новом к…
$390,726
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 158 м²
Просторная комфортабельная квартира, расположена в 5 минутах от  линии пляжей Кашкайш.Во все…
$787,115
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 129 кв. м, открытая зона площадью 42 кв. м, в новейшем проек…
$843,742
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Квартира 3 комнаты в Barcarena, Португалия
Квартира 3 комнаты
Barcarena, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 4
1 parking space
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 158 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 76 кв.м., садом 82 кв.м. и 1 парковочным местом, расположена…
$509,643
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Квартира 1 спальня в Lourinha, Португалия
Квартира 1 спальня
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Квартира 1 спальня с видом на океан, на первой линии Praia da Areia Branca.Планировка: 1 спа…
$328,437
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 94 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами и балко…
$594,584
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Квартира 3 спальни в Sao Domingos de Rana, Португалия
Квартира 3 спальни
Sao Domingos de Rana, Португалия
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Новая квартира118 м2 с 3 спальнями в кондоминиуме, состоящем из 22 квартир, типология2 и  3 …
$673,861
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Пентхаус в Lourinha, Португалия
Пентхаус
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 235 м²
Современная и роскошная квартира в превосходном месте с панорамным видом на Атлантический ок…
$1,08 млн
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Квартира 2 комнаты в Marvila, Португалия
Квартира 2 комнаты
Marvila, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Новый комплекс расположен на берегу реки Тежу в Лиссабоне, разработан известный итальянским …
$563,310
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Квартира 3 комнаты в Barcarena, Португалия
Квартира 3 комнаты
Barcarena, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 4
1 parking space
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 109 кв.м., с общим садом 9 кв.м., балконом 22 кв.м. и 2 парко…
$738,063
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Квартира 4 комнаты в Barcarena, Португалия
Квартира 4 комнаты
Barcarena, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
2 parking spaces
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Cascais, Португалия
Квартира 1 спальня
Cascais, Португалия
Количество спален 1
Площадь 94 м²
Новая квартира  общей площадью 94 м2 и с террасой 25 м2 в элитном комплексе в районе Aldeia …
$600,246
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 67 кв. м, балконом 28 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой…
$521,535
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Квартира 4 комнаты в Barcarena, Португалия
Квартира 4 комнаты
Barcarena, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/4
2 парковочных места
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 231 м²
Квартира с 3 спальнями на первом этаже, площадью 230,90 м2, террасой и балконами (42,51 м2) …
$787,115
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Квартира 2 спальни в Belem, Португалия
Квартира 2 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Новая квартира с 2 спальнями, общей площадью 91 кв.м., 1 парковочным местом, террасой и садо…
$1,01 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Новая квартира с 2 спальнями в новом кондоминиуме Green Plaza Carcavelos общей площадью 103 …
$883,381
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Квартира 7 комнат в Arroios, Португалия
Квартира 7 комнат
Arroios, Португалия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 448 м²
Превосходная квартира с 5 спальнями, в центре Лиссабона, расположенная в жилом комплексе, на…
$4,51 млн
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Квартира 1 спальня в Oeiras, Португалия
Квартира 1 спальня
Oeiras, Португалия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Квартира с 1 спальней площадью 54 кв. м, балконом 16 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой …
$356,750
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Параметры недвижимости в Лиссабоне, Португалия

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