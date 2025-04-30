Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Лиссабон
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Купить квартиру в Лиссабоне, Португалия

Cascais
30
Oeiras
28
Lourinha
3
Квартира Удалить
Очистить
9 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 129 кв. м, открытая зона площадью 42 кв. м, в новейшем проек…
$843,742
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 158 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 76 кв.м., садом 82 кв.м. и 1 парковочным местом, расположена…
$509,643
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Lourinha, Португалия
Квартира 1 спальня
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Квартира 1 спальня с видом на океан, на первой линии Praia da Areia Branca.Планировка: 1 спа…
$328,437
Оставить заявку
Пентхаус в Lourinha, Португалия
Пентхаус
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 235 м²
Современная и роскошная квартира в превосходном месте с панорамным видом на Атлантический ок…
$1,08 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 3 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Совершенно новая  квартира 3 спальни площадью 153 кв.м. с парковкой и садом площадью 44 кв.м…
$904,633
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Cascais, Португалия
Квартира 1 спальня
Cascais, Португалия
Количество спален 1
Площадь 94 м²
Новая квартира  общей площадью 94 м2 и с террасой 25 м2 в элитном комплексе в районе Aldeia …
$600,246
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 231 м²
Квартира с 3 спальнями на первом этаже, площадью 230,90 м2, террасой и балконами (42,51 м2) …
$787,115
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Belem, Португалия
Квартира 2 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Новая квартира с 2 спальнями, общей площадью 91 кв.м., 1 парковочным местом, террасой и садо…
$1,01 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Estrela, Португалия
Квартира 2 комнаты
Estrela, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 10
Эта превосходная квартира с 1 спальней является частью нового жилого комплекса в районе Эштр…
$608,568
Оставить заявку

Типы недвижимости в Лиссабоне

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Лиссабоне, Португалия

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти