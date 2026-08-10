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Квартиры-студии в Лиссабоне, Португалия

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7 объектов найдено
Студия в Arroios, Португалия
Студия
Arroios, Португалия
Площадь 37 м²
В самом сердце Лиссабона, недалеко от площади Marquês de Pombal и главной улицы Авенида да Л…
$484,298
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Студия в Madalena, Португалия
Студия
Madalena, Португалия
Площадь 38 м²
Квартира-студия площадью 38 кв. м  в новостройке в районе Шиаду, в самом сердце Лиссабона. Э…
$462,337
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Студия в Madalena, Португалия
Студия
Madalena, Португалия
Площадь 80 м²
Квартира-студия в новом проекте в самом центре Лиссабона, всего в нескольких минутах ходьбы …
$456,558
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Студия в Arroios, Португалия
Студия
Arroios, Португалия
Площадь 37 м²
Этаж 2/6
В самом сердце Лиссабона, недалеко от площади Marquês de Pombal и главной улицы Авенида да Л…
$487,510
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Студия 1 комната в Madalena, Португалия
Студия 1 комната
Madalena, Португалия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/5
квартира-студия расположена в одном из самых знаменитых районов Лиссабона, Санта-Мария-Майор…
$347,593
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Студия 1 комната в Лиссабон, Португалия
Студия 1 комната
Лиссабон, Португалия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этот туристический комплекс расположен в центре Каркавелуш, известного своим широким выбором…
$187,545
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Студия 1 комната в Arroios, Португалия
Студия 1 комната
Arroios, Португалия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/8
Современный жилой комплекс включает в себя 38 роскошных апартаментов с высокими техническими…
$364,939
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Параметры недвижимости в Лиссабоне, Португалия

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