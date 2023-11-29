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Квартиры-студии в Лиссабон, Португалия

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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Лиссабон, Португалия
Студия 1 комната
Лиссабон, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этот туристический комплекс расположен в центре Каркавелуш, известного своим широким выбором…
€175,000
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Студия 1 комната в Лиссабон, Португалия
Студия 1 комната
Лиссабон, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/8
Современный жилой комплекс включает в себя 38 роскошных апартаментов с высокими техническими…
€365,000
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Параметры недвижимости в Лиссабон, Португалия

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