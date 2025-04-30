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Купить квартиру в Лиссабоне, Португалия

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14 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Marvila, Португалия
Квартира 4 комнаты
Marvila, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Новый комплекс расположен на берегу реки Тежу в Лиссабоне, разработан известный итальянским …
$1,20 млн
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Квартира 3 комнаты в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 комнаты
Лиссабон, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5
Эта квартира с 2 спальнями, расположена на 5-м этаже блока C закрытого комплекса рядом с рек…
$1,16 млн
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Квартира 5 комнат в Лиссабон, Португалия
Квартира 5 комнат
Лиссабон, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 272 м²
Этаж 12/16
Светлая и элегантная квартира с 4 спальнями, спроектированная в соответствии с самыми высоки…
$3,26 млн
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 74 кв. м, балконом 19 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой…
$523,233
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Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Проект комплекса создал Ренцо Пиано, итальянский архитектор, удостоенный Притцкеровской прем…
$617,234
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Квартира 1 спальня в Lourinha, Португалия
Квартира 1 спальня
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Квартира 1 спальня с видом на океан, на первой линии Praia da Areia Branca.Планировка: 1 спа…
$328,437
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Пентхаус в Lourinha, Португалия
Пентхаус
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 235 м²
Современная и роскошная квартира в превосходном месте с панорамным видом на Атлантический ок…
$1,08 млн
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Квартира 2 комнаты в Marvila, Португалия
Квартира 2 комнаты
Marvila, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Новый комплекс расположен на берегу реки Тежу в Лиссабоне, разработан известный итальянским …
$563,310
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 67 кв. м, балконом 28 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой…
$521,535
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Квартира 1 спальня в Oeiras, Португалия
Квартира 1 спальня
Oeiras, Португалия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Квартира с 1 спальней площадью 54 кв. м, балконом 16 кв. м, 1 парковочным местом и кладовой …
$356,750
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Квартира 4 комнаты в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 комнаты
Лиссабон, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4
Эта квартира с 3 спальнями, расположена на 4-м этаже блока C закрытого комплекса рядом с рек…
$1,24 млн
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Квартира 4 комнаты в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 комнаты
Лиссабон, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 26
Квартира с 3 спальнями, с видом на природу, расположенная в жилом комплексе в районе, которы…
$1,73 млн
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Квартира 3 комнаты в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 комнаты
Лиссабон, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Этаж 22/26
Квартира с 2 спальнями в жилом комплексе с видом на природу, в хорошем и эксклюзивном районе…
$1,53 млн
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Квартира 2 комнаты в Marvila, Португалия
Квартира 2 комнаты
Marvila, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Новый комплекс расположен на берегу реки Тежу в Лиссабоне, разработан известный итальянским …
$470,895
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Типы недвижимости в Лиссабоне

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двухкомнатные
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четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Лиссабоне, Португалия

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