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Купить квартиру в Лиссабоне, Португалия

Cascais
30
Oeiras
28
Lourinha
3
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2 объекта найдено
Пентхаус в Lourinha, Португалия
Пентхаус
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 235 м²
Современная и роскошная квартира в превосходном месте с панорамным видом на Атлантический ок…
$1,08 млн
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Квартира 2 спальни в Barcarena, Португалия
Квартира 2 спальни
Barcarena, Португалия
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 102 м2, балконом 20 м2 и  с 2 ​​парковочными местами, распол…
$464,341
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Типы недвижимости в Лиссабоне

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Параметры недвижимости в Лиссабоне, Португалия

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