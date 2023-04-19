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Купить квартиру в Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Dipkarpaz, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Dipkarpaz, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 60 м²
€ 121,011
Ведется строительство многоэтажного комплекса на 720 квартир c 1, 2 спальнями  и нескол…

Параметры недвижимости в Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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