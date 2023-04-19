Купить квартиру в Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

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Турецкая Республика Северного Кипра
Искеле
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Квартира 1 спальня
Dipkarpaz, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
60 м²
€ 121,011
Ведется строительство многоэтажного комплекса на 720 квартир c 1, 2 спальнями и нескол…
Параметры недвижимости в Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
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