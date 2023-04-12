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Купить шале в Черногории

Жабляк
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Шале В архив
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3 объекта найдено
Шале 2 спальнив Жабляк, Черногория
Шале 2 спальни
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 60,000
Деревянный дом с двумя спальнями в Жабляке, Черногория Замечательный небольшой домик площ…
Шале 1 спальняв Virak, Черногория
Шале 1 спальня
Virak, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² Количество этажей 2
€ 40,000
Милый деревянный дом на 2 уровнях, общая площадь 47м2 с террасой. Дом расположен на лоне при…
Шале 2 спальнив Жабляк, Черногория
Шале 2 спальни
Жабляк, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 133 м²
€ 90,000
Качественный дом недалеко от Жабляка. Дом находится в 2,2 км от центра города, от рынка В…

Параметры недвижимости в Черногории

с видом на горы
недорогая
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