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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The municipality Nea Propontida
Квартиры
Квартиры в The municipality Nea Propontida, Греция
Неа-Муданья
21
Квартира
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33 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат
45 м²
€ 90,000
Эти апартаменты расположены в деревне Паралия Дионисиу, в 200 метрах от песчаного пляжа. Ква…
Квартира 1 спальня
elaiones moudania, Греция
1 ванных комнат
42 м²
€ 110,000
Наш собственный проект! Без комиссии для агентства! Здание расположено в городе Неа Мудания …
Квартира 4 спальни
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат
105 м²
1/1 Этаж
€ 120,000
Эти апартаменты расположены в деревне Паралия Дионисиу, в 250 метрах от песчаного пляжа. Ква…
Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат
56 м²
1/2 Этаж
€ 205,000
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, всего в 50 метрах от прекрасного песчаного…
Квартира 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат
78 м²
€ 150,000
Квартира расположена в конце тихой дачной поселка Paralia Dionisiou Beach в его продолжении …
Квартира 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат
80 м²
€ 115,000
Эти апартаменты расположены в деревне Паралия Дионисиу, в 200 метрах от песчаного пляжа. Ква…
Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат
72 м²
1/2 Этаж
€ 140,000
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, в 500 метрах от прекрасного песчаного пляж…
Квартира 1 спальня
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат
43 м²
€ 67,000
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, в 1,5 км от прекрасного песчаного пляжа, о…
Квартира 6 спален
Dionisiou Beach, Греция
3 ванных комнат
195 м²
€ 245,000
Код недвижимости: HPS3382 - Квартира на продажу в Moudania Paralia Dionisiou для € 245.000 .…
Квартира 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат
75 м²
€ 115,000
Квартира расположена в конце тихой дачной деревни Paralia Dionisiou Beach в ее вымолке под н…
Квартира 4 спальни
Айос-Мамас, Греция
2 ванных комнат
132 м²
€ 299,000
Property Code: HPS3330 - Maisonette FOR SALE in Moudania Agios Mamas for €299.000 . This 132…
Квартира 1 спальня
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат
36 м²
€ 83,000
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, всего в 300 метрах от прекрасного песчаног…
Квартира 1 спальня
Неа-Потидея, Греция
2 ванных комнат
€ 65,000
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь:…
Квартира 1 спальня
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат
47 м²
€ 80,000
Квартира расположена в конце тихой дачи для отдыха Paralia Dionisiou Beach в ее пристройке п…
Квартира 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
2 ванных комнат
264 м²
€ 350,000
Код недвижимости: HPS2734 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Moudania Nea Moudania за € 350.000. Это 264…
Квартира 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
2 ванных комнат
90 м²
€ 280,000
Property Code: HPS2715 - Maisonette FOR SALE in Moudania Nea Potidaia for €280.000 . This 90…
Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат
88 м²
€ 98,000
Код недвижимости: HPS1259 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Moudania Portaria за € 98.000. Это 88 кв. Ме…
Квартира 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
2 ванных комнат
100 м²
€ 110,000
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, в 1,5 км от прекрасного песчаного пляжа, о…
Квартира 1 спальня
Неа-Муданья, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 5 спален
Dionisiou Beach, Греция
4 ванных комнат
156 м²
€ 260,000
Отель Maisonetta расположен всего в 100 метрах от прекрасного широкого пляжа между городом Н…
Квартира 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Квартира 1 спальня
Неа-Потидея, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 65,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Квартира 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается ветхое жилье, квартира площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкиди…
Квартира 10 спален
Dionisiou Beach, Греция
6 ванных комнат
335 м²
€ 600,000
Продается здание с апартаментами, расположенное напротив пляжа в Мури, который является прис…
Квартира 12 спален
Dionisiou Beach, Греция
9 ванных комнат
430 м²
€ 450,000
Этот комплекс апартаментов расположен в небольшой туристической деревне Paralia Dionisiou Be…
Квартира 4 спальни
Неа-Потидея, Греция
2 ванных комнат
120 м²
1/2 Этаж
€ 125,000
Апартаменты расположены в деревне Неа Потидеа, всего в 50 метрах от песчаного пляжа. Квартир…
Квартира 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
2 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 3
€ 155,000
Полностью меблированные апартаменты расположены в конце тихой дачной поселки Paralia Dionisi…
Квартира 2 спальни
Portes, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 96 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Квартира 1 комната
Айос-Мамас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается квартира площадью 548 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на этаже и состоит и…
Квартира 2 спальни
Portes, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 106,000
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
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Параметры недвижимости в The municipality Nea Propontida, Греция
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