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Квартиры с бассейном в Municipality of Nea Propontida, Греция

Nea Kallikrateia
91
Nea Moudania
24
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4
Продается квартира площадью 50 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
$267,382
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Агентство
Grekodom Development
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Типы недвижимости в Municipality of Nea Propontida

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

с садом
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с видом на горы
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