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Квартиры с видом на море в Municipality of Nea Propontida, Греция

Nea Kallikrateia
60
Nea Moudania
15
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17 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Созополи, Греция
Квартира 2 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 42 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
$162,696
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Квартира 2 комнаты в Созополи, Греция
Квартира 2 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Продается квартира площадью 42 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
$151,661
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Квартира 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 49 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$141,949
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Nea Propontida, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и со…
$215,178
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Квартира 4 комнаты в Созополи, Греция
Квартира 4 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Продается дуплекс площадью 76 кв.м в Халкидиках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Цокольный …
$219,648
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Квартира 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 46 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$135,687
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Квартира 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 51 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$151,343
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Квартира 3 комнаты в Фоникес, Греция
Квартира 3 комнаты
Фоникес, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 96 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
$180,478
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Квартира 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$146,124
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Квартира 2 комнаты в Созополи, Греция
Квартира 2 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 39 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
$141,202
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Квартира 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 49 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$135,053
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Квартира 3 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 3 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
$306,467
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Квартира 3 комнаты в Неа Флогита, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа Флогита, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$140,905
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Квартира 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 58 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$166,999
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Квартира 2 комнаты в Simantra, Греция
Квартира 2 комнаты
Simantra, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейнами в 600 метрах от моря, Халкидики, Греция Предлагаются апарт…
$159,758
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Квартира 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 44 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$130,468
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Квартира 3 комнаты в Созополи, Греция
Квартира 3 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 90 кв.м в Халкидиках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй эта…
$234,685
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Типы недвижимости в Municipality of Nea Propontida

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
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