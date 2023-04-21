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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The municipality Nea Propontida
Жильё в The municipality Nea Propontida, Греция
Неа-Муданья
65
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134 объекта найдено
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Коттедж 4 спальни
elaiones moudania, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
163 м²
Количество этажей 3
€ 249,000
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляж…
Коттедж 5 спален
elaiones moudania, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Коттедж 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной с…
Дом 1 спальня
Айос-Мамас, Греция
1 ванных комнат
50 м²
€ 73,000
Отдельно стоящий дом с садом расположен на пляже Агиос Мамас, в 700 метрах от песчаного пляж…
Квартира 1 спальня
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат
45 м²
€ 90,000
Эти апартаменты расположены в деревне Паралия Дионисиу, в 200 метрах от песчаного пляжа. Ква…
Дом 2 спальни
elaiones moudania, Греция
1 ванных комнат
82 м²
€ 195,000
Наш собственный проект! Без комиссии для агентства! Здание расположено в городе Неа Мудания …
Квартира 1 спальня
elaiones moudania, Греция
1 ванных комнат
42 м²
€ 110,000
Наш собственный проект! Без комиссии для агентства! Здание расположено в городе Неа Мудания …
Квартира 4 спальни
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат
105 м²
1/1 Этаж
€ 120,000
Эти апартаменты расположены в деревне Паралия Дионисиу, в 250 метрах от песчаного пляжа. Ква…
Таунхаус 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольны…
Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат
56 м²
1/2 Этаж
€ 205,000
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, всего в 50 метрах от прекрасного песчаного…
Коттедж 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
Вилла 7 комнат
Неа-Потидея, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из …
Дом 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
1 ванных комнат
74 м²
€ 140,000
Отель Maisonetta расположен в деревне Неа Потидея, в 150 метрах от прекрасного песчаного пля…
Квартира 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат
78 м²
€ 150,000
Квартира расположена в конце тихой дачной поселка Paralia Dionisiou Beach в его продолжении …
Дом 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
1 ванных комнат
55 м²
€ 90,000
Отдельный дом с садом расположен в пригороде деревни Неа Потидея, в 1200 метрах от песчаного…
Квартира 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат
80 м²
€ 115,000
Эти апартаменты расположены в деревне Паралия Дионисиу, в 200 метрах от песчаного пляжа. Ква…
Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат
72 м²
1/2 Этаж
€ 140,000
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, в 500 метрах от прекрасного песчаного пляж…
Дом 5 спален
Неа-Потидея, Греция
3 ванных комнат
204 м²
€ 325,000
Дом расположен в пригороде деревни Неа Потидея ( 1500 метров от него ) всего в 150 метрах от…
Квартира 1 спальня
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат
43 м²
€ 67,000
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, в 1,5 км от прекрасного песчаного пляжа, о…
Коттедж 5 комнат
Неа-Муданья, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море
Дом 5 спален
Неа-Муданья, Греция
3 ванных комнат
170 м²
€ 260,000
Отдельно стоящий дом расположен в городе Неа Мудания в элитном районе Элеоноса, в 1000 метра…
Дом 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
4 ванных комнат
370 м²
€ 720,000
Отдельно стоящий дом расположен в городе Неа Мудания в элитном районе Элеоноса, в 400 метрах…
Дом 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
1 ванных комнат
65 м²
€ 100,000
Квартира расположена в деревне Неа Потидеа в 150 метрах от прекрасного песчаного пляжа. Квар…
Квартира 6 спален
Dionisiou Beach, Греция
3 ванных комнат
195 м²
€ 245,000
Код недвижимости: HPS3382 - Квартира на продажу в Moudania Paralia Dionisiou для € 245.000 .…
Квартира 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат
75 м²
€ 115,000
Квартира расположена в конце тихой дачной деревни Paralia Dionisiou Beach в ее вымолке под н…
Дом 6 спален
Неа-Потидея, Греция
6 Количество комнат
430 м²
-1 Этаж
€ 2,500,000
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 430 m2, , …
Дом 6 спален
Неа-Муданья, Греция
6 Количество комнат
600 м²
-1 Этаж
€ 4,000,000
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 5 Ванная 3 WC Площадь: 600 m2, 3 …
Дом 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
3 Количество комнат
1 м²
-1 Этаж
€ 700,000
Nea Moudania ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 1 m2, 2 Ур…
Дом 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
3 Количество комнат
264 м²
-1 Этаж
€ 350,000
Nea Moudania ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 264 m2,…
Дом 3 спальни
Portes, Греция
3 Количество комнат
90 м²
-1 Этаж
€ 310,000
Portes ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 90 m2, 3 Уровни, Х…
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Параметры недвижимости в The municipality Nea Propontida, Греция
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