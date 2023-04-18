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Купить недвижимость в периферийная единица Западная Аттика, Греция

Municipality of Fyli
2
Municipal Unit of Ano Liosia
2
2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Municipality of Fyli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Fyli, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 77,000
Продается дуплекс площадью 63 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон открыв…
Коттедж 2 спальнив Municipality of Fyli, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Fyli, Греция
1 ванных комнат 135 м²
€ 115,000
For Sale -- Residential Detached house  -- West Attica: Ano Liosia 135 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 …

Параметры недвижимости в периферийная единица Западная Аттика, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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