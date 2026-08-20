Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Западная Аттика
  4. Жилая

Жилье в периферийной единице Западной Аттика, Греция

;
Municipality of Megara
24
Municipal Unit of Megara
21
Municipal Unit of Nea Peramos
3
26 объектов найдено
Дом 7 комнат в Municipality of Megara, Греция
Дом 7 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Продается отдельный дом, в районе: Megara. Площадь объекта составляет 144 кв. м. Он состо…
$409,397
Оставить заявку
Таунхаус в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$826,496
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$194,817
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
It Is RealtyIt Is Realty
Коттедж 4 спальни в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$259,756
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 3
Площадь 182 м²
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$324,695
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- West Attica: Mandra - Palaiochorio 250 Sq.m., 3 Bedro…
$349,610
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Коттедж 6 спален в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$2,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 4
Площадь 215 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Аттике. Подвал состоит из одной спальной ком…
$2,54 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,95 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Megara, Греция
Вилла
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,89 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Megara, Греция
Вилла
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 1
Площадь 120 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
$2,13 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 2 спальни в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 2
Площадь 290 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый э…
$590,354
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 2 спальни в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
$259,756
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Megara, Греция
Вилла
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 6
Площадь 380 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$708,425
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 спален в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
$684,811
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус
Municipality of Megara, Греция
Площадь 182 м²
Продается таунхаус в прибрежном поселке в Аттике. Площадь трехэтажного дома составляет 182 к…
$224,335
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Municipality of Megara, Греция
Коттедж
Municipality of Megara, Греция
Площадь 320 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью в 320 кв.м в городке Кинета, который находится в запад…
$265,659
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$354,213
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира в Municipality of Megara, Греция
Квартира
Municipality of Megara, Греция
Площадь 215 м²
Продается квартира площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на мо…
$2,72 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 6
Площадь 218 м²
Продается таунхаус площадью 218 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$708,425
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Продается таунхаус площадью 95 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный эт…
$212,528
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 спален в Municipality of Fyli, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Fyli, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- West Attica: Ano Liosia 166 Sq.m., 5 Bedrooms, 3 Bath…
$524,414
Оставить заявку
Коттедж в Municipality of Megara, Греция
Коттедж
Municipality of Megara, Греция
Площадь 670 м²
Продается коттедж в районе Неа Перамос, Аттика. Площадь здания составляет 670 кв.м. Первый э…
$1,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$318,791
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Municipality of Megara, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
$188,913
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Кинета, Греция
Вилла
Кинета, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Продается вилла в Аттике, Кинета, общая площадь 234 кв.м, (134 кв.м первый этаж + 100 кв.м. …
$606,634
Оставить заявку

Типы недвижимости в периферийной единице Западной Аттика

дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Западной Аттика, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти