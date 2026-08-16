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Жилье в Municipal Unit of Nea Peramos, Греция

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дома
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3 объекта найдено
Коттедж в Municipality of Megara, Греция
Коттедж
Municipality of Megara, Греция
Площадь 670 м²
Продается коттедж в районе Неа Перамос, Аттика. Площадь здания составляет 670 кв.м. Первый э…
$1,65 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 6
Площадь 218 м²
Продается таунхаус площадью 218 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$708,425
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Megara, Греция
Вилла
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 6
Площадь 380 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$708,425
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Nea Peramos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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